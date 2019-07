Die weltbeste Skifahrerin kann auch hervorragend singen

In den drei vergangenen Jahren war an ihr kein Vorbeikommen: Mikaela Shiffrin gewann dreimal in Serie den Gesamtweltcup. Sie hält aktuell bei 60 Weltcupsiegen. Ihre Karriere vergoldete sie schon mit zwei Olympiasiegen und fünf Weltmeistertiteln. All das schaffte die US-Amerikanerin mit zarten 24 Jahren.

Dass sie mit aussergewöhnlichem Talent gesegnet ist, steht ausser Frage. Wie ein aktuelles Instagram-Video belegt, beschränkt sich ihr Potenzial aber nicht nur auf das Können im Schnee. Shiffrin ist mit akustischer Gitarre zu sehen und singt. Und wie. Die Stimme der jungen Athletin begeistert ihre Fans.

«Ich habe nicht viel Zeit zum Spielen, aber wenn ich sie habe, macht es mich glücklich», schreibt sie zu ihrem Video. Sie poste das, damit es alle sehen könnten. Zudem sprach sie ihre Hater und Trolle direkt an: «Wenn ihr euch zurückhalten könntet mit den ‹Bleib bei deinem Beruf›-Kommentaren, wäre das grossartig. Seid wenigstens ein bisschen kreativer.» (red)