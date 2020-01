«Unglaublich», «einmalig» und gleich nochmals «unglaublich» – so drückt Daniel Yule seine Freude über den Weltcupsieg im Slalom am Chuenisbärgli aus. Dem 26-jährigen Walliser gelang Sport-Historisches: Er ist der erste Schweizer, der drei Weltcup-Slaloms gewinnen konnte. Dass er diesen Meilenstein in Adelboden vor Heimpublikum erreichte, machte den Sieg umso spezieller: «Diese Stimmung im Ziel ist einmalig. Das erleben zu dürfen, ist wirklich unglaublich», sagte Yule. Nach der Bestzeit im 1. Lauf nahm er sich nur etwas vor: «Gib Gas! Egal wie. Aber gib Gas, damit du erhobenen Hauptes den Zielraum verlassen kannst.»

Als er im Mittelteil wegrutschte, habe er den Sieg verloren geglaubt. «Nach dem Fehler dachte ich: Das wars. Nach der Ziellinie grün aufleuchten zu sehen, war unglaublich.» Julien Lizeroux, der das Rennen auf Rang 25 beendete, sprach mit Yule kurz vor dem TV-Interview. Auf die Frage, was der Franzose zu ihm gesagt habe, sagte Yule lachend: «Julien hat gesagt, dass ich grosse Eier habe!»

Zenhäuserns Dank an den Cheftrainer



Yule, der nach Marc Berthod 2007 als zweiter Schweizer den Slalom in Adelboden gewann, verdrängte mit seiner Siegfahrt Landsmann Ramon Zenhäusern auf den undankbaren 4. Rang. Der Walliser war mit dem Rennen trotzdem zufrieden und freute sich für seinen Teamkollegen: «Wir haben heute einen unglaublichen Teamkampf geliefert, das war wirklich cool. Ein grosser Dank geht an den Cheftrainer (Slalom-Chef Matteo Joris, Anm. der Red.) und seinen Staff, sie haben eine super Arbeit geliefert.» Für Zenhäusern unterschied sich die Vorbereitung auf den 2. Lauf nicht von anderen Rennen, trotz der aussergewöhnlich guten Ausgangslage der Schweizer. Nervös sei er aber schon gewesen. «Ich dachte, jetzt muss ich noch ein wenig mehr aufs Gas drücken. Die Hunderdstel waren wieder nicht auf meiner Seite. Aber so ist Sport. Immerhin hat mir ein Schweizer das Podest weggefahren!»

Das Schlusswort gehörte dem Norweger Henrik Kristoffersen, er wurde mit 23 Hunderstel Rückstand Zweiter und zollte dem Sieger seinen Respekt: «Zwei Slalomsiege in Serie sind nicht so einfach herauszufahren. Chapeaux, Daniel Yule!» (va)