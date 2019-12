Gisins Weg zurück zum Schreckensort

Ein paar Minuten scheint die Sonne. Aber die Götter in Gröden haben offenbar doch kein schlechtes Gewissen. Kurz vor dem Trainingsstart zieht dichter Nebel über die Saslong-Strecke, auf welcher Marc Gisin weiter mit seiner Vergangenheit aufräumen möchte. Statt bei gutem Licht loszufahren, muss er warten. Und letztlich unverrichteter Dinge abziehen.

Es kommt für Gisin an diesem Mittwoch also noch nicht zur Konfrontation mit jener Passage, an der sein Leben vor 369 Tagen eine abrupte Wendung nahm. Der Obwaldner stürzte über die Kamelbuckel, so fürchterlich es aussah, so fassungslos waren die Zuschauer. Über den berüchtigten Sprung, an dem schon manche Karriere zerschellte, ist Gisin am Morgen bei der Besichtigung gerutscht. Er soll gut gelaunt gewesen sein, heisst es. Reden aber will er vorerst so wenig wie nötig. Er brauche Ruhe und Energie für die nächsten Tage, lässt er ausrichten.

Es geht um Leben und Tod15. Dezember 2018

Es ist, als hätte jemand den Stecker gezogen. Swiss-Ski-Mitarbeiter schlagen die Hände über dem Kopf zusammen, einige weinen. Kaum jemand sagt ein Wort im Zielraum, es kommen Gedanken auf, die man nicht aufkommen lassen will. Marc Gisin liegt da, regungslos im Schnee, und auf einmal verschwindet das Bild von der Grossleinwand.

Eine Menschenschar verdeckt ihn, der Hubschrauber ist da, es geht um Leben und Tod. Gisin ist bewusstlos, über 20 Minuten lang, und auch danach kaum ansprechbar. Er wird intubiert.

Vor den Kamelbuckeln kreuzten sich die Ski des Engelbergers. Kurz vor dem Sprung fiel er hin und dann durch die Luft. Mit grosser Wucht knallte er auf die Piste; Kopf, Rücken und nochmals der Kopf prallten auf. Das Malheur geschah an der dümmsten Stelle und zum dümmsten Zeitpunkt – mitten in der Beschleunigungsphase.

Noch am Abend wird Gisin mit der Rega von Bozen ins Luzerner Kantonsspital transportiert und ins künstliche Koma versetzt. Er erlitt eine Gehirnerschütterung und 28 Brüche am Oberkörper, fast bei jedem Zahn ist eine Ecke weg, Lunge, Rippen und Wirbelsäule sind beschädigt. Trotz dieses Krankenbulletins müssen unzählige Schutzengel um Gisin gekreist haben – der Schnee dürfte sich beim Aufprall hart wie Beton angefühlt haben.

Neu lernen zu atmen23. Dezember 2018

Es ist kurz vor Heiligabend, als Gisin die ersten Worte in die Öffentlichkeit sendet. Er fühle sich etwas doof, mit 30 wieder so vieles lernen zu müssen: essen, trinken, auf die Toilette gehen, atmen, laufen, schreibt er via Twitter. Dieser Zeitung schildert er später: «Am Anfang brauchte ich fünf Minuten Pause, nachdem ich einen Löffel Suppe zum Mund geführt hatte. So ist das, wenn man eine Zeit lang nicht einmal mehr die Grundfunktionen wie Atmen erledigen kann.»

I feel kinda dumb to learn how to eat, drink, shit, breath or walk again at the age of 30...good thing I‘m a fast learner. Or maybe it‘s just because of all the positive messages from you guys. ?????????? It‘s been a weird couple days...hope your holidays are bit more mellow. ???? — Marc Gisin (@marcgisin) December 23, 2018

Die Familie bangte am Krankenbett, fünf Tage lang lag Gisin im Koma, wurde durch eine Sonde ernährt und beatmet. Als er aufwachte und bei Bewusstsein war, schaute er sich den Unfall an – und machte blöde Sprüche. «Das tat mir später extrem leid. Erst dann realisierte ich, was meine Familie und meine Freundin durchgemacht hatten.»

Zwei Tage nach dem Sturz sucht seine Schwester Michelle eine Art Versöhnung mit der Piste, startet in Gröden zur Abfahrt, dann zum Super-G. Es ist zu viel. Mit Verzögerung spürt sie, wie viel Substanz sie das gekostet hat. Sie kehrt erst im Januar zurück in den Weltcup. Da ist ihr Bruder auf dem Weg der Besserung, macht erstaunlich schnell Fortschritte, ab Februar arbeitet er schon daran, die neun Kilogramm, die er vor allem an Muskelmasse verlor, aufzubauen. Bald frönt er auch wieder seinem Hobby, dem Golfen.

Die Emotionen kommen hoch17. Juni 2019

Die Swiss-Ski-Belegschaft trifft sich auf dem Golfplatz, locht ein. Ein halbes Jahr nach seinem Unfall ist Gisin kaum mehr etwas anzumerken – äusserlich zumindest. Der Sturz habe ihn zwar nicht tiefgründig verändert, aber er beschäftige ihn noch immer, sagt er und wirkt nachdenklich.

Ein paar Wochen zuvor fuhr Gisin nochmals nach Gröden, er stand im Ziel und schaute hinauf zur Strecke, ein paar Minuten lang. Er traf den Präsidenten der Rennleitung, das Bergungsteam, unterhielt sich mit der Ärztin, dank der er überlebt hatte. Er bedankte sich bei ihr und wurde emotional durchgeschüttelt, als sie ihm erzählte, bei ihm eine Zeit lang keinen Puls gespürt zu haben. Die Reise war Teil des Verarbeitungsprozesses, und einmal mehr wurde ihm bewusst, an welch seidenem Faden sein Leben gehangen hatte. Er weiss: «Hätte ich keinen gut trainierten Körper gehabt, wäre ich wohl nicht mehr hier.»

Bea und Beat Gisin, die Eltern von Marc. (Bild: Herbert Zimmermann)

Der Sturz sei das Produkt unglücklicher Umstände gewesen. «Ich habe keinen Fehler gemacht, umso schwieriger ist es, das Ganze ad acta zu legen.» Für Gisin beginnt eine Reise ins Ungewisse. «Ich bin sehr gespannt, wie es sein wird, wieder auf Abfahrtsski zu stehen.»

Nach zwei Trainings ist Schluss27. November 2019

Es ist ein eisiger Wintertag in den kanadischen Rocky Mountains und der Abend vor dem ersten Training zur Abfahrt in Lake Louise. Marc Gisin ist zurück im Weltcup.

Im August schnallte er erstmals die Abfahrtsski an. Und nun also steht der erste Versuch auf einer Rennpiste bevor. Dem Körper, sagt er, gehe es «top», vielleicht besser als im Vorjahr zur gleichen Zeit. «Es ist unglaublich: Ich hatte keine Komplikationen, habe nicht eine Stelle, die zwickt», sagt er. Er habe auch keine Schlafstörungen gehabt, wie sie ihn nach seinem schlimmen Sturz in Kitzbühel 2015 lange plagten. Oder Albträume.

Well...the first DH race of the season‘s gonna happen without me. Not ready yet...but those two training runs in @AlpineSkiWC were a major step back. The rest of the team will hammer down anyways. Let’s go boys! ????????#undschönufdeMeigiwarte #einfachklar — Marc Gisin (@marcgisin) November 30, 2019

Doch: Das Vertrauen fehlt. Es habe zwar «Tore und Passagen gegeben, in denen ich mich wie vor dem Sturz fühlte», nur brauche sein Körper Zeit, «ich muss ihn respektieren», sagt Gisin, «er vergisst nicht so schnell.» Und: «Ich bin mental stark. Aber ich bin an einen Punkt gekommen, an dem ich meinen Körper nicht mehr verarsche. Ich kann noch lange sagen, dass alles gut ist und es locker geht, doch letztlich gibt der Körper den Ton an.»

Nach dem zweiten Training steht er im Zielraum und sagt: «Ich habe die Gewissheit, dass es zu früh ist.» Er reist mit nach Beaver Creek – und bricht den Versuch nach einem Training mit über 11 Sekunden Rückstand ab.

Hoffen auf den Klick im Kopf18. Dezember 2019

Nun also Gröden: Irgendwie ist Gisin mittendrin und doch nicht dabei. Davon, Rennen zu fahren, scheint er ein ziemliches Stück weg zu sein. Letzte Woche war er immerhin Vorfahrer an Europacuprennen, es war ein weiteres Schrittchen auf dem Weg zurück.

Am Nachmittag sitzt er in der Lobby des Mannschaftshotels. Derweil ein paar Teamkollegen ins Dorf spazieren, geniesst er die Ruhe. Und spricht dann doch noch kurz: Es gehe ihm gut, sagt er, hier zu fahren, sei absolut kein Problem. Und vor den Kamelbuckeln habe er nicht mehr Respekt als andere, nicht mehr Respekt als nötig. «Ich brauche jetzt viele Trainings auf richtigen Abfahrtsstrecken. Die ganze Sache mit dem Vertrauen kann schnell ändern. Es ist nicht undenkbar, dass es von heute auf morgen klick macht im Kopf.» Von der Topografie her sei die Piste ideal, meint Gisin. Doch auch für heute ist schlechtes Wetter angesagt.