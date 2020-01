Hier zittern auch die grössten Draufgänger

Jetzt reisst keiner mehr Sprüche. Es ist ruhig geworden, der Blick geht aus dem Starthaus. Ganz unten liegt Kitzbühel, vor den Skispitzen schimmern die Eisplatten durch den Schnee. Der Amerikaner Bryce Bennett ist in seinem Tunnel. Oben schauen Hunderte zu, unten warten Zehntausende. Die Zeitmessung pfeift, die Abfahrt ist eröffnet, als Bennett sich abstösst. Die Trainer schreien ihm hinterher.

Nur Minuten zuvor steht Bennett noch hinter dem Starthaus, vornüber gebeugt, auf seine Stöcke abgestützt. Er starrt in den Schnee. In seiner Nähe sind die Fahrer, die nach ihm starten, mit den tiefen Nummern. Niels Hintermann macht seine Übungen, Carlo Janka und Beat Feuz auch. Viele haben die Augen geschlossen. Um sie herum liegen Ski, unzählige Paare, die Servicemänner testen die Kanten. Es spricht kaum jemand, einen Fernseher gibt es nicht, nur eine Zeitanzeige, auf die keiner schaut. Der Speaker ist nicht zu hören. Hinten die Stille, vorne das Spektakel. Der Deutsche Thomas Dressen sagt, bei anderen Rennen werde mehr geredet.

«Hier ist es besser, wenn du niemandem nachschaust.»Christof Innerhofer

Der Start der Streif ist ein bisschen wie einem Bungee-Sprung: Irgendwie möchte man ja schon sehen, was einen erwartet. Doch jeder weiss – der Anblick hemmt mehr, als dass er ermutigt. Darum lässt man diesen Schreck von Piste einfach auf sich zukommen. Diese 3,3 Kilometer mit ihren Sprüngen, mit ihren Kompressionen und Schlägen, mit ihren eisig glatten und steilen Hängen. «Hier ist es besser, wenn du niemandem nachschaust», sagt Christof Innerhofer. Sonst beobachtet er die anderen am Start. Hier nicht.

Innerhofer ist kein Hinterherfahrer. Er ist 35, hat weit über 200 Rennen bestritten, sechs gewonnen. Er ist nicht die Ausnahme, er ist die Regel. Fast keiner will wissen, wie sich der Fahrer vor ihm durch die ersten zwei Schwünge müht, mit über 80 km/h auf die Mausefalle zurast, 50 Meter weit springt. Und dann nicht mehr zu sehen ist, verschluckt wird von der Streif. Nur das Aufschreien der Zuschauer lässt erahnen, wenn etwas nicht ganz glückt.

Beat Feuz schaute einem zu – «ein Fehler», sagt er heute

Die Mausefalle ist ein Koloss gleich zu Beginn, 85 Prozent Gefälle, nach der Landung erreicht der Fahrer über 120 km/h. Er ist da noch keine zwölf Sekunden unterwegs. Die Stelle soll ihren Namen in den 50er-Jahren vom Vater von Toni Sailer verpasst bekommen haben, Toni Sailer senior. Als er sah, wie sein Sohn – hier zweifacher Abfahrtssieger – und die anderen Fahrer eher fielen als sprangen, erinnerte ihn das an eine alte Mausefalle. Damals funktionierten solche noch anders, das Opfer löste einen Mechanismus aus, der es in einen Behälter fallen liess.

85 Prozent Gefälle: Die Mausefall ist eine Schlüsselstelle der Streif. (Bild: Nicola Pitaro)

Innerhofer wollte das nicht, er konnte diesmal nicht die Maus sein. Der Südtiroler erlitt im März einen Kreuzbandriss, er ist noch auf dem Weg zurück. Nach dem ersten Training erzählt er von seinem mulmigen Gefühl oben am Start. Er, der sonst alles liebt, was steil und eisig ist, macht sich Sorgen. Er verzichtete auf die Abfahrt, absolvierte aber den Super-G, der erst unterhalb der Mausefalle startet. Der Sieger heisst Kjetil Jansrud, er gewann auch die Abfahrt vor fünf Jahren.

Der Norweger ist seit 2003 im Weltcup dabei, noch länger als Innerhofer. So erfahren wie er ist kaum einer. Das erste Mal auf der Streif sei nicht so schlimm gewesen, erzählt er heute als einer der Besten überhaupt, als Weltmeister und Olympiasieger. Unten angekommen dachte er, es sei das beste Gefühl, hier zu fahren. Dann machte er sich an ein zweites Training. «Dann weisst du, was auf dich zukommt.» Heute schaut auch er nicht mehr hin, «das gibt kein Vertrauen», erklärt er.

«Die Mausefalle lässt die Fahrer in der Luft zu komischen Figuren werden.»Josef Ferstl

Josef Ferstl, der Super-G-Sieger vom letzten Jahr, kommt seit Kindesbeinen hierher, sein Vater hat die prestigeträchtige Gams auch schon gewonnen. «Die Mausefalle ist eine ordentliche Aufgabe», sagt er. Sie lasse die Fahrer in der Luft zu «komischen Figuren» werden. Er will das lieber nicht sehen. Nicht, dass es ihm ergeht wie einst Beat Feuz. Der Emmentaler beobachtete vor seiner ersten Trainingsfahrt auf der Streif einen, der abflog. «Das war ein Fehler», sagt er, «man sollte nie einem zuschauen, wie er über die Mausefalle fliegt.»

Die Streif beendet Saisons – und ganze Karrieren

Was für die Fahrer ein Wagnis ist, ist für die Zuschauer der Höhepunkt. Zu Hunderten versammeln sie sich um die Mausefalle. Red Bull hat eine Plattform aufgebaut, Leute mit grossen Sonnenbrillen und Pelzkragen beobachten die Show. Der Formel-1-Pilot Max Verstappen ist unter ihnen, weiter oben posieren Aksel Svindal und Lindsey Vonn mit Fans, Nicole Hosp verteilt Autogramme. Unmittelbar neben dem Starthaus steht ein Zelt des Energy-Drink-Giganten. «Da kannst du einen Kaffee trinken und zwei Meter weiter geht die Post ab», sagt der Schweizer Mauro Caviezel.

In Kitzbühel zelebrieren sie das Gefährliche. Der Speaker im Zielraum lässt keine Gelegenheit aus, darauf hinzuweisen, wovon der Zuschauer Zeuge wird. Von einem Spektakel im Schnee. Eines, das schon Saisons beendet hat, sogar ganze Karrieren. Daniel Albrecht kam nach seinem schrecklichen Sturz 2009 nie mehr zurück an die Spitze. Hans Grugger stürzte 2011, 15 Monate später hatte er die Gewissheit, dass Skifahren auf diesem Niveau nie mehr möglich sein würde.

Am Boden: Nach seinem üblen Sturz in Kitzbühel wird Hans Grugger auf der Piste erstversorgt. (Bild: Keystone)

Oben bekommen sie von solchen Stürzen nichts mit. Eine Stunde nach Bennett versammelt sich eine neue Gruppe hinter dem Starthaus, eine Gruppe, die nicht um das Podest fährt, sondern um Weltcuppunkte, nicht um 100'000 Euro Preisgeld, sondern um wenige Tausend.

Als der Österreicher Otmar Striedinger stürzt, leuchten auf der Zeittafel die Buchstaben DNF auf. Did not finish. Wer zufällig hinschaut, nimmt es zur Kenntnis, die anderen spulen ihr Programm ab. Sie zeigen, dass Skifahren Einzelsport ist. Der Schweizer Gilles Roulin ist unter ihnen, Kopfhörer auf den Ohren. Von aussen ruft einer «hopp Schwiiz», Roulin hört nichts. Oder will es nicht hören.



Dieser Text stammt aus der aktuellen Ausgabe. Jetzt alle Artikel im E-Paper der SonntagsZeitung lesen: App für iOS – App für Android – Web-App