«Ich zerstörte mich jahrelang selbst»

Die Nummer 1 zu sein – was löst das in Ihnen aus?

Dessen bin ich mir gar nicht richtig bewusst. Es kommt mir immer erst dann in den Sinn, wenn ich die rote Startnummer anziehe. Ich stehe ungern im Mittelpunkt, wenn es nach mir ginge, könnte man die Siegerehrungen abschaffen. (lacht) Auf dem Podest zu stehen, quasi ausgestellt, das ist mir manchmal unangenehm.

Die Trainer sagen, Sie seien trotz Ihrer Erfolge keine Athletin mit überschwänglichem Selbstbewusstsein.

Ich bin eher zurückhaltend und bodenständig. Aber an sich zu glauben, das kann man sich antrainieren. Bei mir dauert alles immer etwas länger, es hat auf keiner Stufe sofort Klick gemacht. Ich brauche auch meine Zeit, bis ich Vertrauen in jemanden finde, beispielsweise in die Trainer, die Serviceleute.

Waren Sie früher unsicher?

Ich versuchte, die Gegnerinnen zu kopieren. Wenn jemand den Frühstückstisch früh verliess und auf die Piste ging, dachte ich, das auch tun zu müssen. Aber man kann auch zu viel nach links und rechts schauen und sich dabei selbst verlieren. Irgendwann realisierte ich: Das tut mir nicht gut. Ich habe eigene Wege gefunden und traue mir mittlerweile auch zu, meine Meinung zu sagen.

Wie vor wenigen Wochen, als Sie die Abfahrtsstrecke in Bansko kritisierten, von schlechter Werbung für den Frauenskisport sprachen?

Ganz allgemein habe ich einen grossen Schritt gemacht. Ich habe meine Meinung, weiss was ich brauche, ziehe durch, was ich für richtig halte – ohne ständig zu überlegen, was andere darüber denken. Auch das war ein Lernprozess. Noch nach der WM in Åre hatte ich zu fast keinen Anfragen Nein gesagt, aber bald war ich total erschöpft, wurde krank.

Kann man zu lieb sein für Spitzensport?

(überlegt lange) Auf der Piste muss man schon umschalten können.

Wie gelingt Ihnen das?

Ich dachte, ich müsste es so angehen wie andere, die vor dem Rennen fast zum Tier werden. Aber dann wollte ich zu viel, versuchte auf Biegen und Brechen Erfolg zu haben. Ich brauche eine gewisse Lockerheit, mit mir kann man auch noch bis kurz vor dem Start sprechen. Andere sind da in einem tiefen Tunnel drin, ich bin es nicht.

Es heisst, Sie könnten schlecht verlieren…

…es ist viel besser geworden. Früher war es ganz schlimm, nach einem schlechten Rennen konnte man den ganzen Tag nicht mehr mit mir sprechen. Aber es war nicht nur auf den Ski so, eigentlich bei jeder Form von Wettkampf. Beim Minigolf hörte ich auf zu spielen, wenn es nicht lief, oder ich spielte für mich alleine weiter. Für meine Eltern war das nicht immer einfach, aber sie haben mich machen lassen.

Setzten Sie sich zu stark unter Druck?

Sicher, ja. Ich kam früh in den Weltcup, es ging zwar vorwärts, aber nicht so, wie ich es erwartet hatte. In den Trainings war ich schnell, aber im Rennen kriegte ich es nicht hin. Ich stand mir selbst im Weg. Und so kamen Zweifel auf, ob ich das Niveau wirklich haben würde für Spitzenplätze. Ich verlor unglaublich viel Energie, weil ich im Misserfolg niemanden an mich heranliess, böse zu mir selbst war. Eigentlich zerstörte ich mich jahrelang selbst. Jetzt versuche ich mich zu öffnen, wenn etwas nicht funktioniert.

Mit zwei WM-Medaillen gelang Ihnen letzten Winter der Durchbruch. Stimmt es, dass Sie erst kurz zuvor mit Mentaltraining begonnen hatten?

Vor den Olympischen Spielen in Pyeongchang wurde es intensiv. Aber ich probierte es schon früher aus. Dabei war ich gegenüber mentalem Training nicht wirklich aufgeschlossen. Ich hatte das Gefühl, alles selber zu können, es besser zu wissen. Es war meine Mutter, die das Telefon in die Hand nahm und den ersten Termin fixierte. (lacht)

Befürchten Sie, wieder in alte Muster zurückzufallen?

Schwierig zu sagen. Im Moment macht das Skifahren einfach Spass, es fällt mir leicht. Aber ich weiss, dass es nicht immer so weitergehen wird. Mit den Erfolgen ist viel Druck von mir abgefallen, ich bin lockerer und befreiter geworden. Und mache ich einen Fehler, gerate ich nicht mehr gleich in Panik.

Im Sommer 2018 erlitten Sie eine schwere Blutvergiftung, es schien sogar die Amputation des Fusses zu drohen. Sehen Sie auch deswegen gewisse Dinge entspannter?

Nach dieser schwierigen Zeit war ich einfach dankbar, gesund zu sein. Diese Geschichte holte mich zurück in die Realität. Früher hatte ich das Gefühl, immer noch mehr und noch mehr machen zu müssen, ich hatte Mühe, loszulassen. Aber mein Ehrgeiz ist deswegen nicht kleiner geworden.

Sie haben drei Brüder. Wurde Ihr Ehrgeiz bereits in der Kindheit geformt?

Wir haben viel gestritten, damals waren sie noch nicht stärker als ich. (lacht) Heute traue ich mich nicht mehr, etwas gegen sie zu sagen. Die Zeit war schon prägend, wegen meiner Brüder bin ich Skifahrerin geworden. Wir haben uns auf der Piste ständig herausgefordert, ich wollte mich immer durchsetzen. So war es später auch im Kraftraum. Da eiferte ich ihnen nach.

Die Beste zu sein – verändert das einen Menschen?

Ich denke nicht. Eigentlich bin ich die Gleiche geblieben. Aber ich brauche nun mehr Zeit für mich. Bin ich unterwegs, tut es mir gut, auch mal alleine zu sein, ein Buch zu lesen, den Kopf zu beschäftigen. Früher wäre es der Albtraum für mich gewesen, alleine im Zimmer zu sein. Jetzt ist alles ein wenig wilder geworden um mich herum. Da schätze ich die Ruhe.