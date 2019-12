Simon Ammann glüht wie zu den besten Zeiten

Simon Ammann redet sich in Euphorie. Während in seinem Rücken die Besten um den Sieg fighten, glänzen seine Augen, sprudelt es nur so aus ihm heraus. Dabei zählt der vierfache Olympiasieger am Heimspringen von Engelberg zu den (erwartet) grossen Geschlagenen. Ammann aber redet davon, dass er diesen Erfolgsmoment nun wirklich gebraucht habe.

Während Ammann noch sprudelt, wird klar, dass er sich gerade einmal als 21. klassiert hat. Dass sich der 38-jährige Routinier darum derart freut, irritiert. Ist der Toggenburger wirklich zufrieden, wenn er wie im ersten Durchgang super weit fliegt (aber gewohnt schlecht landet) ? ganz so, als würde so ein Skispringen nicht aus zwei, sondern bloss einem Sprung bestehen? «In meinem Alter zählt der Moment», sagt Ammann und lacht. Es ist unklar, ob er sich gerade selber veräppelt. Oder ob er tatsächlich mit Leistungen fern der Besten glücklich ist.

Auf jeden Fall schlug er sich nach seinem Sprung auf 135,5 m, dem zweitweitesten im ersten Durchgang, wie ein Derwisch auf die Brust, strahlte und gestikulierte ins Publikum. Dass er die besten Bedingungen der Top 30 aufwies und sich in seinen goldenen Tagen damit von der Konkurrenz abgesetzt hätte, ignoriert er gekonnt. Dass er mit Platz 21, seinem vierten jenseits der Top 20 in diesem Winter, den Gegnern nicht näher gekommen ist, scheint unwichtig.

Noch kann sich Killian Peier seine kühnen Träume nicht erfüllen

Von dieser erstaunlichen Bescheidenheit lässt sich Killian Peier anstecken. Er wird 15. und ist «nach zwei soliden Sprüngen» ganz zufrieden mit sich. Derselbe Peier sagte der NZZ unmittelbar vor Engelberg in einem Interview noch keck: «Wenn ich konsequent weiterarbeite, kann ich unschlagbar sein.» Auf Sieger Kamil Stoch büsst Peier nun die kleine Ewigkeit von 30 Punkten ein. Noch ist diese Unschlagbarkeit nicht einmal in den kühnsten Träumen greifbar.

Darum hält man sich bezüglich der Schweizer Skispringer lieber an sehr irdische Aspekte. Beispielsweise: Selbst wenn Peier bloss einen Durchschnittstag in seinem Freiluftbüro erlebt, kann er sich in der erweiterten Spitze behaupten. Kommen tolle Sprünge und ein bisschen Glück hinzu, landet er wie in Russland dann tatsächlich ganz vorne. Ammann wiederum hat seine herausragenden fliegerischen Fähigkeiten kein bisschen eingebüsst. Und dass er für seinen Sport noch immer brennt, ist dieser Tage unübersehbar. Da spult einer keineswegs ein Standardprogramm ab, sondern glüht für seinen Beruf, der offensichtlich Berufung ist.

Diese Lust am Springen mit anzusehen, ist durchaus prickelnd. Nur lebt Ammann nicht in einer Blase. Der Vergleich zählt halt auch. Diesbezüglich offenbarte Engelberg, dass die Besten weiter zusammengerückt sind. Schon kleine Fehler führen dazu, dass man aus dem Reigen der Edelspringer herausfliegt. Gregor Schlierenzauer, mit 53 Weltcupsiegen der Erfolgreichste, bekommt diese Dichte beim wiederholten Comebackversuch sehr schmerzhaft zu spüren.

Der Erfolgreichste der Zunft ist der andere grosse Geschlagene

Der 29-Jährige schaffte es nicht einmal in den Finaldurchgang. Dabei hatte der Österreicher in den Vorwochen zarte Fortschritte gezeigt und damit die Hoffnungen genährt, dass er den Anschluss an die Besten noch einmal schaffen könnte. Mit seinem Jugendtrainer an der Seite hat er noch einmal Anlauf genommen. Engelberg aber war ein grosser Dämpfer für den einstigen Überflieger.

Insofern lässt Schlierenzauers Werdegang die ammannschen Leistungen in einem anderen Licht erscheinen. Ammann flog nie ganz so hoch wie das einstige Wunderkind, stürzte aber auch nie in eine derart lange Phase der Erfolglosigkeit. Auch wenn Erfolg keinesfalls mehr mit einem Platz auf dem Podest gleichgesetzt werden kann, wie Engelberg bei Ammann eindrücklich zeigt.

