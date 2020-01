Die Schweizer Slalom-Künstler im grossen Vergleich

Dieses Rennen ging an Daniel Yule. Wer als vierter Schweizer zwei Weltcupslaloms gewinnen würde, darum duellierte er sich mit ihm: Ramon Zenhäusern. In Madonna di Campiglio entschied er es für sich.

Dass beide überzeugt waren, den Zweikampf für sich zu entscheiden, spricht für das neue Selbstverständnis im Schweizer Slalomteam. Es geht nicht um Weltcuppunkte, um die Top 10, ja nicht einmal mehr um Podestplätze – es geht um Siege.

Yule triumphierte also in Madonna, vier Tage darauf in Adelboden erneut. Er ist gemessen an Weltcupsiegen der beste Schweizer Slalomfahrer überhaupt. Er und Zenhäusern gehen in der Mannschaft voran.

Ihre Wege an die Weltspitze verlaufen ziemlich parallel. Sie sind Walliser, fast gleich alt, 26 Yule, 27 Zenhäusern, debütierten im selben Jahr, ihre ersten Slalom-Podestplätze liegen etwas mehr als vier Wochen auseinander, ihre ersten Siege keine drei Monate. «Wir pushen uns gegenseitig», sagt Zenhäusern.

Didier Plaschy, auch er einer der Schweizer Fahrer mit zwei Weltcupsiegen im Slalom, hat mit beiden unzählige Stunden verbracht. Yule coachte er zu Juniorenzeiten, Zenhäusern heute noch im Sommer als ­Konditionstrainer. Zuvorkommend seien sie beide, sagt Plaschy, und intelligent, sowohl schulisch als auch praktisch im Leben.

Was sie ebenfalls eint: ihre Professionalität, Yule verzichtet während der Saison auf Alkohol und Käseprodukte, Zenhäusern ist es das Wichtigste, genügend Schlaf zu bekommen. «Sie sind sich ihrer Schwächen bewusst und müssen kognitiv herausgefordert werden», sagt Plaschy. Doch so ähnlich und parallel das alles sein mag, so sehr unterscheiden sich die beiden.

Steht Daniel Yule auch in Wengen zu Oberst? (Bild: Peter Klaunzer/Keystone)

Mit englischer Etikette und genialer Mentalität

Da ist Daniel Yule, Sohn einer Schottin und eines Engländers, südlich von Martigny im Val Ferret aufgewachsen, noch heute lebt er da. Die Eltern hatten nie etwas mit Skifahren zu tun. Yule besuchte eine öffentliche Mittelschule, wollte unbedingt zu Hause wohnen, und die Matur in St-Maurice war ein Leichtes für ihn. Wie bei Zenhäusern zeigten sich schon im Alter von 13 Jahren ausserordentliche Skiqualitäten. Aber Yule hatte so seine Mühe mit Kritik, im Training konnte er fuchsteufelswild werden, so erzählt es Plaschy. Ganz anders Zenhäusern, der unbedingt lernen wollte, was er noch nicht konnte.

Yule mag die steilen Hänge, je härter und schwieriger ein Kurs ist, desto besser kommt er damit zurecht. Madonna, Adelboden, aber auch Schladming, das sind seine Rennen, da läuft es wie von selbst, da muss er kein Tempo generieren. Dass er Mühe hat, wenn es anders ist, zeigte sich im Dezember in Zagreb, als er auf einem flachen Kurs 27. wurde. Und Zenhäusern? Zweiter. Im Skigebiet, in dem Yule aufgewachsen ist, gibt es vor allem steile Hänge. «Ich habe mit ihm stundenlang im Flachen trainiert», sagt Plaschy.

Yules grosse Qualität, sagt Zenhäusern, sei der Kopf. Er könne sich von dessen mentaler Stärke noch einiges abschauen. Und Plaschy sagt: «Wenn es im Skizirkus einen gibt mit einer genialen Mentalität, dann ist es Yule.»

Plaschy sieht in Zenhäusern und im Franzosen Clément Noël zwar die eigentlich schnelleren Fahrer – «sie werden den Slalom in Zukunft dominieren» –, sagt aber: «Bei Yule ist es wie bei einem Pokerspieler, der seine Hand immer im Griff hat.»

Der Oberwalliser, der sich alles erarbeiten musste

Und dann ist da Ramon Zenhäusern, Oberwalliser durch und durch, er stammt aus Bürchen, Moosalpregion. Dort sind sie stolz auf ihn, haben ihm einen goldenen Sessel gewidmet und eine Skipiste nach ihm benannt.

Anders als bei Yule waren seine Eltern stets skiinteressiert, der Vater war der Jugendtrainer, heute ist er sein Betreuer. Zenhäusern junior war auch einmal ein ganz guter Tennisspieler, heute lebt er seine Polyvalenz mit Wasserski, Kitesurfen, auf den Schlittschuhen oder den Inlineskates aus. Den Kraftraum mag er nicht.

2,02 Meter ist Zenhäusern gross. Anfangs wurde er belächelt, nicht viele glaubten an ihn, eigentlich nur sein Vater, Plaschy und Silvan Zurbriggen, 2013 Gewinner einer WM-Silbermedaille im Slalom. Zenhäusern nennt ihn seinen Mentor.

Früher war Thomas Sykora das Vorbild des Wallisers, weil auch er grösser war als der Rest, 1,90 m misst der Österreicher, der 2002 seine Karriere beendete. Zenhäusern ist einer, der sich viel erarbeitet hat, oder: alles. Plaschy sagt: ­«Ramons Erfolgsrezept ist: Er weiss, dass er sich alles antrainieren kann.»

Zum Medientermin vor dem Slalom in Wengen erscheint Zenhäusern mit schwarzen Handschuhen, er will sich nichts einfangen. Vor Adelboden litt er an einer Magen-Darm-Erkrankung, trotzdem wurde er Vierter. Darum sagt er: «Es gibt keine Zweifel mehr: Ich kann überall gut fahren.»

Wengen sollte ihm speziell liegen mit den Übergängen, den Wechseln, das mag der 27-Jährige. Wie kaum ein anderer schafft er es dank der enormen Hebelwirkung seiner langen Unterschenkel, Speed zu finden, wo es eigentlich gar keinen gibt. Da sei er so stark wie kein anderer, sagt Plaschy, und nur schon darum unterscheidet er sich grundlegend von Yule.

Mitfavoriten auf den Sieg der Disziplinenwertung

Plötzlich gehören sie zu den Mitfavoriten auf die kleine Kristallkugel – mindestens Yule und Zenhäusern pflegen ein kolle­giales Verhältnis. Sie profitieren von den Stärken des anderen, sind sich gegenseitig Gradmesser. Sie sind die Gesichter des Slalomteams, das lange auf Erfolg wartete.

Ramon Zenhäusern litt vor Adelboden an einer Magen-Darm-Erkrankung (Bild: Gabriele Facciotti/Keystone)

Vor Yules Sieg in Madonna 2018 war es Marc Gini, der als letzter Schweizer in dieser Disziplin gewonnen hatte, elf Jahre zuvor. Und hinter ihnen gibt es Luft für die jüngeren Athleten, um aufzuholen. Plaschy zählt etwa auch Tanguy Nef zu den potenziellen Siegfahrern der nächsten Jahre.

In dieser Saison spielen Yule und Zenhäusern ihre Stärken so gut aus, dass sie zu Favoriten auf den Sieg in der Disziplinenwertung wurden. Die Spitze im Slalom ist nach dem Rücktritt von Marcel Hirscher so breit wie lange nicht mehr.

Henrik Kristoffersen führt zwar, ist aber schlagbar. Yule ist Zweiter, Zenhäusern Sechster, weil er ­zweimal ausschied. Er riskierte in Führung liegend zu viel. Plaschy sagt, Ende Saison werde einer von ihnen ganz oben stehen. «Yule wegen seiner Regelmässigkeit. Oder Zenhäusern wegen seiner Einzigartigkeit.»



