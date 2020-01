Wenn Amateure über die Streif rasen

Eine E-Mail – und ab auf die Streif. Auf dieses Monster unter den Abfahrtspisten, um die sich so viele Geschichten ranken. Manche handeln von Helden, viele von anderem. Von Stürzen, von Angst, von Schockmomenten. Blankes Eis, engste Schluchten zwischen den Netzen, Sprünge, harte Landungen. Und sie also rasen hier hinunter, drei Schweizer, Zimmermänner zwei, Treuhänder der dritte. Sie sind Vorfahrer am Hahnenkamm: Martin Bless, Rolf Kryenbühl und Elias Auf der Maur. Kryenbühl ist der Bruder des derzeit verletzten Urs, der in Bormio mit Rang 2 in der Abfahrt für Furore sorgte im Weltcup, Bless ist deren Cousin.

Auf der Maur, der Jüngste, ist Bless’ Arbeitskollege. Er hatte schon vor zwei Jahren mitreisen wollen, als sich Kryenbühl und Bless erstmals ans Abenteuer Streif wagten. Damals war er 17 und zu jung, im letzten Jahr war das Kontingent ausgeschöpft, nun ist er 19 und erstmals am Start. Eine E-Mail also habe gereicht, um sich dafür zu qualifizieren. Bless und Kryenbühl hatten immerhin noch ein Casting zu überstehen. Die Teststrecke aber stand «in keinem Verhältnis zu dem, was uns in Kitzbühel erwartete», sagt Kryenbühl. «Es wurde nur geschaut, ob wir Ski fahren können.»

Überall werden Junioren, Kaderathleten der nationalen Verbände als Vorfahrer eingesetzt. Ausgerechnet in Kitzbühel nicht. Peter Eder, Rennsekretär am Hahnenkamm, sagt: «Wir bekommen von den Skiverbänden seit Jahren keine Vorläufer mehr. Das hat nichts mit der Strecke zu tun, sondern mit dem Kalender. Gleichzeitig finden Europacup- und FIS-Rennen statt.» Also werden Hobbyathleten auf die Piste geschickt, um die Zeitmessung zu testen, die Einstellung der Fernsehkameras, «und sie rutschen noch etwas Schmutz aus der Strecke», sagt Markus Waldner, Renndirektor des internationalen Verbandes FIS. Eder sagt, einmal habe es einen schweren Unfall gegeben, «aber das kann hier jedem passieren».

Der Rookie im kalten Wasser

Es wird ziemlich unkompliziert damit umgegangen, dass sich Amateure an der schwierigsten Abfahrtspiste versuchen. Auf der Maur sagt: «Am Dienstag wurde ich ins kalte Wasser geworfen.» Nach einer Besichtigung mit Ernst Hinterseer, Bruder von Schlagersänger Hansi und zuständig für die Vorfahrer, gings hoch zum Start. «Da gehts einfach das Loch ab», sagt Auf der Maur. «Ich wusste: Ich muss voll auf die Ski stehen, sonst bin ich bald nirgends mehr. Es ging verdammt schnell los, dann über die Mausefalle, ich versuchte, die Ski wieder in den Griff zu kriegen, draufzustehen, damit nicht alles wegfliegt», sagt er. In den ersten 35 Fahrsekunden, sagt Arbeitskollege Bless, «müssen wir voll bereit sein. Wenn wir den Steilhang überwunden haben, ist das Erleichterung pur.»

Die Traverse nach dem Hausberg ist die letzte grosse Herausforderung. Auf der Maur hatte seine Mühe damit. «Etwas zu weit geflogen», sei er bei der ersten Fahrt. Und er hatte erst noch die falsche Richtung. «Einen Meter vor dem Netz kam ich zu stehen. Das Herz pochte.»

Alle bestritten als Junioren Skirennen, sind im Skiclub Unteriberg, Kryenbühl und Bless fuhren Skicross. Auf der Maur versuchte sich ab 12 als Skispringer. Alle drei lieben Sprünge. Deshalb ist es nicht die Mausefalle oder die Hausbergkante, die ihnen am meisten Sorgen bereitet. Sondern die Ausfahrt Steilhang. Der Name wird dem nicht gerecht, was es ist: Eis pur, 85 Prozent Neigung. «Wir müssen die Ski schnell umlegen und haben doch kaum Platz, weil das Netz kommt», sagt Kryenbühl. Bless hat es schon touchiert, vor Schlimmerem blieben sie bislang verschont.

Nur 10 Sekunden Rückstand

Deshalb sind sie wiedergekommen. «Wir sind halt auch Sportler», sagt Bless, «und Kitzbühel ist das Grösste.» Um eine gute Zeit geht es ihnen nicht, das Ziel ist das Ziel. 10 bis 13 Sekunden verlieren sie auf die Besten. Das ist beachtlich, haben sie doch noch immer wenig Erfahrung.

Von der Streif haben nicht nur die Amateure Respekt (Bild: Keystone)

Vor zweieinhalb Jahren sah Kryenbühl ein Interview mit einem Vorfahrer und dachte: «Wenn so einer hier herunterfährt, können wir das auch. Ich schrieb dem Veranstalter und erhielt positive Antwort.» Mit eigenen Ski und Anzügen von Bruder Urs Kryenbühl starten er und Bless seither, der schmächtige Auf der Maur trägt das Dress der einstigen Nachwuchsfahrerin Fiona Kälin.

Die Eltern hätten zwar keine Freude, dass er mitging, sagt Auf der Maur. Doch das Adrenalin, das Gefühl, dieses Monster bezwungen zu haben, ist zu gut. Und wenn einer oder zwei von ihnen morgen zu den drei gehören, die vor der Abfahrt hinunterrasen, in diese Menge von 40000 Zuschauern, ginge ein Traum in Erfüllung. Dann wären sie nicht Zimmermänner und Treuhänder, sondern Rennfahrer beim grössten Skispektakel der Welt.