Der Hattrick: Wie Feuz dominierte erst ein Schweizer

Entweder ist es das Coronavirus, das Beat Feuz frühzeitig zum besten Abfahrer der Saison macht. Oder er tut es selber. Am Freitag wird entschieden, ob zum Final in Cortina-d’Ampezzo Mitte März noch gestartet wird. Falls nicht, ist der Emmentaler am Wochenende in Kvitfjell nicht mehr einzuholen. Falls doch, würde ihm am Samstag Rang 24 reichen zum Sieg in der Disziplinenwertung – selbst wenn Thomas Dressen gewinnen würde, dieser zähe Deutsche, der antreten will, obwohl es ihm beim Super-G in Hinterstoder jüngst gleich beide Schultern ausgekugelt hat. Feuz wird die neuerliche Krönung in der Königsdisziplin nicht mehr zu nehmen sein.

Zum dritten Mal in Folge gewinnt er die kleine Kristallkugel in der Abfahrt. Es ist ein Kunststück, das erst wenigen gelungen ist: Franz Klammer, Luc Alphand, Stephan Eberharter – und als einzigem Schweizer Franz Heinzer. Didier Cuche holte die begehrte Trophäe zwar gleich viermal, allerdings mit einem Unterbruch. Der Neuenburger hatte seinen Lauf ab 2006, Heinzer Anfang der 90er-Jahre. Der Schwyzer sagt: «Es ist das Schönste, was ein Skirennfahrer erleben kann. Er weiss: Bringt er hinunter, was er kann, bleibt er locker und gleichzeitig doch zu 100 Prozent konzentriert, wird er vorne sein. Das ist eine herrliche Ausgangslage.» Heinzer war zwischen 1990 und 1993 drin in diesem Tunnel, in diesem Flow, wie ihn die Athleten nennen. Feuz ist es nun.

Der Hammer in Lillehammer

In den letzten 21 Abfahrten hat es der Emmentaler 18-mal aufs Podest geschafft, schlechter als Sechster war er nie. Es ist eine Konstanz, die ihresgleichen sucht. Das ist, was die Auszeichnung so wertvoll macht für die Skirennfahrer: Sie waren nicht nur am Tag X bereit für die Fahrt zu einer Medaille, sie waren es an jedem Wochenende. «Deshalb», sagt Heinzer, «haben die Kugeln für mich mehr wert als der WM-Titel von 1991. Wären die Regeln wie in der Formel 1, wäre ich dreimal in Serie Weltmeister geworden. Es gewinnt der Konstanteste und Stärkste über vier Monate.»

Die Kugeln haben in Heinzers zu Hause in Brunnen in einem Vitrinenzimmer ein besonderes Plätzchen bekommen. «Fast 30 Jahre Spitzensport stecken dahinter. Da erinnere ich mich immer wieder gerne an die Erfolge», sagt der mittlerweile 57-Jährige. Nur etwas, das bekommt er nicht zu sehen hinter der grossen Glasscheibe: eine Olympiamedaille. 1994 in Lillehammer hatte er seine letzte Chance, zwei Jahre hatte er nur deswegen angehängt an seine Karriere.

Gewinnt Beat Feuz die Abfahrtskugel? (Bild: Keystone)

Und als er dann da war, dieser Tag, der ein grosser hätte werden sollen in Heinzers Sportlerleben, geschah, was in die Kategorie Slapstick statt Meisterstück gehört. Er stiess sich aus dem Starthaus, der eine Ski blieb zurück, Bindungsriss. Das Rennen: vorbei, bevor es begonnen hatte. «Das hat mich gewaltig gewurmt», sagt Heinzer. Jüngst stand er wieder einmal am Ort des Geschehens, an dem vor 26 Jahren eben nicht viel geschah. Als Trainer der Schweizer Europacupathleten, die in Kvitfjell fuhren, bevor das an diesem Wochenende die Elite tut. Heinzer schaute sich die Stelle genau an. Das Malheur habe er später als Schicksal gesehen und so verarbeitet, sagt er. Der Tolggen im Reinheft blieb, diese fehlende Olympiamedaille. Wobei Heinzer sagt, mit den Jahren habe er das ganz anders gesehen. Schliesslich könne keiner alles gewinnen.

Das kleine Sportwunder

So ist das auch bei Feuz, zumindest bislang. Er ist zwar Weltmeister, hat Olympia-Silber und -Bronze geholt. Doch in Kitzbühel, bei diesem Klassiker, der wie geschaffen scheint für den kompakten Tempobolzer mit dem einzigartigen Gefühl, wollte es noch nicht klappen. Viermal ist Feuz auf der Streif schon Zweiter geworden. Heinzer hat die Spektakel-Abfahrt dreimal gewonnen – und jeden der fünf Klassiker in Gröden, Wengen, Garmisch-Partenkirchen, Kitzbühel und damals Val-d’Isère mindestens einmal. Feuz könne mit der Serie an zweiten Plätzen gut umgehen, glaubt Heinzer: «Wenn er irgendwo klar stärker ist, als ich es war, dann ist das der Kopf.» Gemerkt hat er das an der WM 2017 in St. Moritz, wo Feuz dem Druck vor Heimpublikum standhielt und Gold holte. Aber auch schon in dessen Anfängen.

Als der Emmentaler 2007 als Junioren-Weltmeister beim Final in Lenzerheide sein erstes Weltcuprennen bestritt, stand Heinzer, damals noch Assistent im Weltcupteam, an der Piste. Und staunte. «Es ist eine extrem schwierige Strecke, sehr kurvenreich, viel Gelände. Er fuhr die Kurven genau so, wie man sie fahren muss.» 14. wurde Feuz, «normalerweise wird der Junioren-Weltmeister bei seiner Premiere Letzter». Heinzer dachte: «Der hat unheimliche Fähigkeiten.»

«Einen mit solchem Können gibt es vielleicht alle 15 Jahre – wenn überhaupt»

Doch als 2012 Feuz’ linkes Knie einmal mehr operiert werden musste und eine schwere Entzündung folgte, glaubte auch der Weltmeister von Saalbach 1991 nicht an das, was jetzt Tatsache ist: Dass Feuz den Abfahrtszirkus einst dominieren würde. «Ein kleines Sportwunder», so nennt das Heinzer. Das allerdings eine gewisse Logik hat.

«Wo andere sich abmühen und kämpfen, sieht es bei ihm aus, als gäbe es nichts Einfacheres»Franz Heinzer, Weltmeister 1991

Feuz’ Fahrstil macht es ihm möglich, selbst mit havariertem Knie anzugreifen, bis zum Schluss Kraft zu haben auch auf den unruhigsten und eisigsten Pisten, «er ist auf den letzten Abschnitten gar oftmals der Schnellste», sagt Heinzer. «Er fuhr schon immer sehr ökonomisch, steht unheimlich zentral über dem Ski, der Flächendruck stimmt, es geht leicht vorwärts, er gleitet über den Schnee, ist aerodynamisch unterwegs und macht deshalb kaum Fehler. Wo andere sich abmühen und kämpfen, sieht es bei ihm aus, als gäbe es nichts Einfacheres.»

Gibt es einen, der ihm diesbezüglich nahekommt? «Lasse Kjus vielleicht», sagt Heinzer, «er war auch so unscheinbar, es wirkte so leicht.» Marco Odermatt fällt ihm noch ein, das Grosstalent im Schweizer Team. Und sonst? Keiner. «Einen mit solchem Können gibt es vielleicht alle 15 Jahre – wenn überhaupt.» Folgerichtig kommt es nun zum dritten Mal zur Krönung.