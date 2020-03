Endlich besser als die Österreicher

Ich gebs zu, ich bin so einer, ich schalte um auf den ORF. Immer dann, wenn eine Schweizerin gewinnt. Wenn ein Schweizer einen Österreicher an der Spitze verdrängt. Und am liebsten, wenn die Österreicher so richtig abschmieren. Wie sie sich dann winden, wie sie die Schweizerinnen loben. Loben müssen! Der ORF ist mein Sender ins Glück, immer wieder samstags und sonntags. Diesen Winter besonders.

Es ist ein guter Moment für dieses Geständnis. 30 Nationenwertungen haben unsere Nachbarn in Folge gewonnen, sie haben nicht nur gesiegt, sie haben uns dominiert. Das ist vorbei. Endlich. Es tut so gut, den Teletext einzuschalten und die Nummer 361 einzutippen – die Nationenwertung. Manchmal, wenn mir die Stunden aufliegen, ertappe ich mich, wie ich kurz nachschaue. Schweiz auf eins. Österreich auf zwei. Ui. Man verlässt den Rahmen der politischen Korrektheit nicht vollends, wenn man sich gesteht, dass man unsicher ist, was nun stärker freut. Schweiz auf eins. Oder Österreich auf zwei. Jedenfalls: War lange nicht mehr so.

Erinnern wir uns an Franz Heinzer im Käsedress. Kein schöner Anblick. Er schoss in Lillehammer aus dem Starthaus – und aus der Bindung. Eine Metapher für alles Schweizer Pech und Unvermögen der vergangenen Jahrzehnte. Skirennen schauen war eine Zeit lang wie Schneeleoparden küssen – muss nicht sein. Einmal, am 21. Dezember 1998, standen die Österreicher nach einem Super-G zu neunt auf dem Podest. Von Rang 1, Hermann Maier, bis Rang 9, Werner Franz. Den besten Schweizer, Paul Accola, fand man auf Rang 16. Er hat sich am Machbaren orientiert – es war nicht besonders viel.

Nun ist es anders. Wir gewinnen, sie verlieren. Und wie es ihnen wehmacht. Wie sie leiden. Der Schlagersänger und einstige Skifahrer Hansi Hinterseer zum Beispiel. Oder Stephan Eberharter («Das ist peinlich»). Und da ist Peter Schröcksnadel, Präsident des Österreichischen Skiverbands (ÖSV), mit dem Ehrentitel Professor geschmückt, Schröcksi genannt und Peter der Grosse gerufen. Nun ist Peter ganz klein. Noch an der letzten WM in Are sagte er zum Schweizer Ski-Chef Urs Lehmann: «Wenn der Tag kommt, an dem du mit deinen Schweizern vor uns den Nationencup gewinnst, höre ich sofort auf.» Der Mann hat die Unverschämtheit, sich noch immer Präsident zu nennen. Es ist offensichtlich: Den Österreichern fehlt eine angemessene Rücktrittskultur. Die Ausnahme: Marcel Hirscher.

Als in Saalbach vier Schweizer unter die ersten fünf fuhren (und die Österreicher durch die Kurven eierten), erzählte ein prächtig aufgelegter Carlo Janka, dass sich die Schweizer Fahrer kurz überlegten, ob sie «bei Herrn Schröcksnadel vorbeigehen sollen». Wären sie doch auf ein Hallo vorbeigegangen und hätten ein bisschen geplaudert. Sie hätten die Gelegenheit nutzen und die missliche Lage des ORF ansprechen können. Dort kämpfen sie mit den Quoten. Der Bergdoktor hat mehr Zuschauer angezogen (661'000) als zur gleichen Zeit der Nachtslalom in Madonna (654'000). Früher undenkbar. Misserfolg macht unsexy, liebe Nachbarn.

Am Schluss kam auch noch Pech dazu. Drei winzige Punkte fehlten dem Österreicher Vincent Kriechmayr auf die Super-G-Kugel, auch weil das letzte Rennen wegen schlechten Wetters abgesagt wurde. Das tut natürlich weh, das ist natürlich bitter, das wünscht man niemandem. Wobei … die Absage hatte den angenehmen Nebeneffekt, dass Mauro Caviezel darauf den Weltcup gewann und den schnellen Kugelsatz vollendete. Ob Abfahrt oder Super-G, alle schnellen Disziplinen haben eine Schweizer Siegerin (Corinne Suter) und Schweizer Sieger (Beat Feuz und Caviezel). Die Österreicher? Gewannen keine einzige Kugel.

Das bedarf Mitleid, einer besonders durchtriebenen Form von Schadenfreude. Trotzdem ist festzuhalten: Die Österreicher waren über all die Jahre nett und grosszügig – allen voran ihre Fernsehkommentatoren um Armin Assinger. Etwa bei Didier Cuches Niederfahrt zu Kitzbühel 2011, die im Triumph endete. Oder als 2006 der Franzose Antoine Dénériaz mit Startnummer 30 «wie eine gesengte Sau» Michael Walchhofer den Olympiasieg wegschnappte. Das Video aus der österreichischen Kommentatorenbox gehört fraglos zu den Höhepunkten der jüngeren Fernsehgeschichte. Darum ein sehr ernst gemeinter Trost für Austria: Wenigstens eure Moderatoren sind besser. Umschalten war noch nie so schön.