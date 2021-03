Filippo Leuteneggers «kleine Geste» – Sportamt öffnet Zürcher Badis früher als geplant Wegen der grossen Nachfrage werden die Badi Utoquai und das Freibad Seebach schon in den nächsten Wochen geöffnet. Corsin Zander

Bereits 2019 hat das Sportamt das Seebad Utoquai früher als geplant geöffnet. Heuer werden Badegäste noch früher reingelassen. Foto: Raisa Durandi

Das dürfte alle Zürcherinnen und Zürcher freuen, die gerne in die Badi gehen: Bereits am Samstag in einer Woche, also dem 10. April, wird die Badi Utoquai geöffnet. Dies eine Woche früher als ursprünglich geplant. Zwar werden im unteren Zürichsee erst etwa 9 Grad Celsius gemessen, aber dennoch dürften die ersten Gäste bereits zur Eröffnung in die Badi gehen. Bereits 2019 verlängerte Filippo Leutenegger als Vorsteher des Schul- und Sportdepartements die Sommerbadesaison und öffnete das Seebad Utoquai deutlich früher als üblich. Zwar gingen damals die meisten Badegäste noch nicht ins Wasser, aber sie sonnten sich bereits Mitte April in der Badi.