Dreimal Ja im Rafzerfeld

Knapp 73 Prozent der Stimmbereichtigten haben sich für den Anschlussvertrag an die Sek Rafzerfeld ausgesprochen. der Hohe Ja-Stimmen-Anteil erstaunt, da es im Vorfeld doch zu hitzigen Diskussionen darüber kam. Damit werden die Jugendlichen aus Wil, Rafz und Hüntwangen künftig die Sek in Rafz besuchen. Die Primarschülerinnen und- schüler werden im Schulhaus Landbüel in Wil unterrichtet. In Wil stimmten 84 Prozent zu, in Hüntwangen 65 und in Wasterkingen 59 Prozent.