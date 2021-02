In den Ferien fotografieren wir ja sonst alles, was wir machen: Mama beim Buchlesen, Papa beim Rüeblischälen, die vierjährige Lara das erste Mal auf den Ski, der achtjährige Leon beim Schneemannbauen, die ganze Familie beim Nachtschlitteln und Fondueessen.... Warum für einmal nicht das ganz normale Familienleben daheim während einer Woche fotografieren und in einem Fotobuch festhalten? (zet)