Unglück in Wangen SZ – Sportflugzeug stürzt in den Zürichsee

Unglück in Wangen – Sportflugzeug stürzt nach Start in Zürichsee Am Donnerstag kam es am Obersee zu einem Vorfall mit einem kleinen Sportflugzeug. Der Pilot stürzte mitsamt Maschine in den See, blieb aber unverletzt.

Das abgestürzte Sportflugzeug wird aus dem Obersee geborgen. Kapo Schwyz

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich am Obersee ein Flugunfall, der glücklicherweise glimpflich ausging. Um 15.30 Uhr startete ein Sportflugzeug vom Flughafen Wangen. Während des Starts kam es aus bislang nicht geklärten Gründen zu einem Leistungsabfall, weshalb das Flugzeug abstürzte. Der Pilot habe rund 100 Meter vom Ufer entfernt im Zürichsee notwassern können, heisst es in einer Mitteilung der Polizei. Ein Bootsführer, der in der Nähe unterwegs war, beobachtete den Unfall und barg den Piloten. Der 49-jährige Verunglückte war unterkühlt, sonst aber unverletzt. Er wurde vom Rettungsdienst zur Kontrolle ins Spital gebracht.

Der Seerettungsdienst birgt das Fluggerät – der Pilot wurde zuvor unterkühlt aus dem Wasser gerettet. Kapo Schwyz

Das Flugzeug konnte vom Seerettungsdienst Pfäffikon zum Ufer gezogen und anschliessend von der Feuerwehr Wangen mithilfe eines Krans geborgen werden. Die Sicherheitsuntersuchungsstelle hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

mcp