Reals neue Nummer 7

73 Minuten waren im Santiago Bernabéu gespielt, Real Madrid führte bereits 2:0 gegen die Roma, als die Nummer 7 den Platz betrat. Jahrelang war es Cristiano Ronaldo gewesen, der mit diesem Shirt die Fans von Real begeisterte, doch seit dieser Saison trägt ein Rückkehrer diese Nummer – Mariano Diaz.

Der 25-Jährige kommt für Gareth Bale und hat in der ersten Minute der Nachspielzeit seinen grossen Auftritt. Er zieht an der linken Strafraumgrenze nach innen und schlenzt den Ball wunderschön ins rechte Lattenkreuz, unhaltbar für Roma-Goalie Olsen. Was für ein Saisondebüt und erstes Champions-League-Tor für Diaz.

Der Stürmer kam nur zwei Tage vor Transferschluss für 21,5 Millionen Euro von Olympique Lyon. Dies, nachdem er Real erst im letzten Sommer Real für 8 Millionen in Richtung Frankreich verlassen hatte, um zu mehr Spielzeit zu erhalten, und dabei 21 Tore erzielt hatte. Die Königlichen machten von einem Rückkaufsrecht Gebrauch. Beinahe hätte Diaz allerdings beim FC Sevilla unterschrieben, als er jedoch vom Interesse Reals erfuhr, entschied er sich nach einem Telefonat mit Trainer Julen Lopetegui für die Rückkehr.

Die Nummer 7 nicht als zusätzlichen Druck

Und was für eine es war. Auch Lopetegui war voll des Lobes für seine neue Nummer 7: «Ich habe ihm gesagt, er soll den Ball ins Kreuzeck nageln, und das hat er getan. (lacht) Er kommt von hier und hat eine fantastische Einstellung an den Tag gelegt. Derjenige, der arbeitet, erntet irgendwann die Früchte. Bei ihm war das das Tor.»

Auch Diaz selbst war zufrieden mit dem Spiel: «Ich versuche, jeden Tag zu arbeiten. Es freut mich, wie die Fans mich schon beim Aufwärmen empfangen haben. Das war ein Traum. Ich habe nur Worte des Dankes dafür übrig und versuche, das mit Kampf zurückzuzahlen. Als ich sah, wie der Ball einschlug, war ich hochzufrieden. Das hätte ich mir nie erträumt.»

Angesprochen auf den Druck, den die Nummer 7 mit sich bringt, antwortete er: «Die 7 ist nur eine Nummer. Ich respektiere Cristiano sehr, aber genauso die anderen Spieler, die sie getragen haben. Das ist kein zusätzlicher Druck, aber Respekt verspüre ich schon für all diejenigen, die sie zuvor getragen haben.»

