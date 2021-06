Trendgetränk Hard Seltzer – Sprudel mit Alkohol: Wer soll das trinken? Die Getränkeindustrie will uns weismachen, dass geschmacksangereichertes Blöterliwasser mit ein wenig Alkohol das Getränk des Sommers sei. Warum dem nicht so ist. Nina Kobelt

Wer soll das trinken? Hard Seltzer mit Ananasgeschmack. Foto: nk

Ein Schluck, und man wünscht sich dringend, man hätte auch etwas Härteres zur Hand – zum Nachspülen.

Denn obwohl Hard Seltzer – das ist ein Mixgetränk aus Mineralwasser mit Fruchtgeschmack sowie Alkohol – namentlich das Gegenteil suggeriert: Der Alkoholgehalt ist eher gering, je nach Marke liegt er zwischen vier und sieben Volumenprozent. Wie bei einem Bier. Mit dem Unterschied, dass ein Bier einem ja Freude machen kann.

Hard Seltzer eher nicht, wobei natürlich alles eine Frage des Geschmacks ist. Das Sprudelwasser («Seltzer» in den USA), wird in der Regel angereichert mit einem Fruchtaroma sowie mit Alkohol. Keinem «harten» Destillat wie zum Beispiel Whisky jedoch, sondern mit gebrautem, fermentiertem Alkohol. In Amerika sind Hard Seltzer unglaublich beliebt, oder trockener ausgedrückt: ein Milliardengeschäft. Marktführer ist White Claw, eine Hard-Seltzer-Marke, die sich ihren Namen bei der Surferszene geborgt hat – white claw ist eine besonders frische Welle.