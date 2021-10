Zwischenfall an der Goldküste - 42-Kilo-Drohne donnert in Baum – jetzt ermitteln die Behörden

Drohnenflug in Meilen – Sprühdrohne kollidiert mit Baum – jetzt ermitteln die Behörden Im Sommer kam es in Meilen zu einem Zwischenfall mit einer Drohne, der nun auch die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle beschäftigt. Fabienne Sennhauser

Die Meilemer Firma Eagle Eye Solutions GmbH bietet mit ihren Sprühdrohnen verschiedene Dienstleistungen an. So etwa auch für die Bekämpfung von Krankheiten und Schädlingen im Weinbau (Bild). Archivfoto: Manuela Matt

«Nach sieben Sekunden war alles vorbei.» So fasst Marcel Maurer, Inhaber der Meilemer Firma Eagle Eye Solutions GmbH, die Geschehnisse am frühen Nachmittag des 2. Juli zusammen.

An jenem Nachmittag testete Maurer auf einem offenen Feld in Meilen eine neuartige Sprühcopter-Drohne. Doch bereits unmittelbar nach dem Start ging nichts mehr: «Die Drohne war nicht manövrierbar, brach abrupt nach vorne weg, flog in einen Baum und stürzte ab.»

Wie es zum sogenannten Fly-away hat kommen können und ob die neuartige Drohne ein Sicherheitsrisiko darstellt, wird nun von der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) untersucht, wie diese in einem knappen Bericht mitteilt.