Samstagsgespräch - SRF im Internet– «das ist nicht Schubidu-Zeugs oder Katzenvideos»

Demnächst startet SRF News ein Pilotprojekt auf Tiktok. TV-Chefredaktor Tristan Brenn bestreitet, dass der Sender an Qualität eingebüsst hat. Und er sagt, wie häufig er bei «Arena»-Gästen im letzten Jahr das Veto einlegte.

«Getretener Quark wird breit, nicht stark», schrieb Mitte-Chef Gerhard Pfister vor wenigen Tagen auf Twitter – und meinte damit das Programm von SRF. Hat Sie das getroffen?

Nein. Herr Pfisters Tweet war sehr polemisch. Was mir auffiel: Pfister vertrat auch die Ansicht, die «Tagesschau» habe zu wenig Relevanz. In der Sendung, auf die er sich bezog, ging es um die Weltklimakonferenz in Glasgow, die wir mit mehreren Beiträgen abbildeten. Wenn der Mitte-Präsident findet, das sei nicht relevant, dann ist das eher sein Problem als jenes der «Tagesschau».