Kampf um die TV-Rechte – SRF muss aufpassen, dass es im Sport nicht beliebig wird Der stolze Volkssender teilt sich neuerdings die Partien der Nationalmannschaft mit 3+. Bei anderen Events ist er ganz raus. Ein delikates Spiel. Meinung Christian Zürcher

Wer künftig Granit Xhaka im Schweizer Leibchen im TV sehen will, muss zu 3+ wechseln. Foto: Toto Marti (freshfocus)

Die gute Nachricht zuerst für alle sportinteressierten Gebührenzahler: SRF überträgt auch 2024 und 2028 die komplette Europameisterschaft. Die weniger gute: Künftig müssen sie für Spiele der Schweizer Fussballnationalmannschaft umschalten, 3+ übernimmt ab 2022 rund ein Viertel der Schweizer Partien in Form einer Sublizenz.

Bei SRF ist man sehr glücklich darüber, erleichtert auch. Die Verhandler mussten insgeheim damit rechnen, dass sie womöglich gar leer ausgehen, dass ihnen ein weiteres Filetstück bei den Fernsehrechten abhandenkommt.

Bei aller Glückseligkeit am Leutschenbach: Der Verlust ist bemerkenswert. Und er erhält zusätzliche Brisanz, weil SRF freiwillig Nationalmannschaftsspiele an den Minisender 3+ abgibt. Nicht finanzielle Aspekte sollen dazu beigetragen haben, sondern rein strategische. Man will Kooperationen mit den Privatsendern eingehen, auch weil das die SRG-Konzession vorsehe. Lieber zusammenarbeiten statt gegeneinander bieten also.