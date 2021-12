Satirische Jahresrückblicke – SRF oder Netflix – wer ist witziger? «Deville» und «Death to 2021» machen das vergangene Jahr satirisch nieder. Die eine Show funktioniert, die andere gar nicht. Meinung Philippe Zweifel Hans Jürg Zinsli

Bunte «Deville»-Truppe mit Charles Nguela, Sibel Arslan, Rebekka Lindauer, Helga Schneider und Renato Kaiser. Foto: PD

Wir befinden uns zwischen den Jahren. Wer nicht in den Ferien ist, wirds hoffentlich bei der Arbeit entspannt haben. Sogar der Bundesrat hat scheinbar pandemiefrei. Es ist auch die Zeit der Jahresrückblicke. «Menschen, Bilder, Emotionen» oder so ähnlich heissen die pathetischen Revues, denen man nicht entkommt und wohl auch nicht entkommen will. Nochmals den Penaltyknaller gegen Frankreich sehen! Die Abba-Reunion! Das Hochwasser!

Neben diesen Nummernshows hat eine andere Art von Jahresrückblick am Fernsehen Einzug gehalten: der satirische Blick aufs vergangene Jahr. Das erstaunt wenig, werden heutzutage doch auch Unterhaltungsevents satirisch begleitet, vom Eurovision Song Contest bis zur Oscarverleihung. Wir haben uns die satirischen Rückblicke von SRF («Deville: Endjahresroast») und Netflix («Death to 2021») angeschaut.