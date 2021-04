TV-Kritik – SRF sucht verzweifelt den Jugendaufstand Plötzlich zeigen alle Mitgefühl mit den Corona-geplagten Jugendlichen. Vor allem beim Schweizer Fernsehen. Rico Bandle

«Es bleibt relativ ruhig» : SRF-Reporter Reto Hanimann und Simon Hutmacher live aus den Krisengebieten. Screenshot: 10 vor 10 (SRF)

Krawalle sind angesagt. Zwei mutige SRF-Aussenreporter wagen sich mitten in die Brennpunkte. Im Nachrichtenmagazin «10 vor 10» vom Freitag werden sie live zugeschaltet. «Wie sieht die Situation aktuell in St. Gallen aus?», fragt die besorgte Moderatorin Bigna Silberschmidt. «Es bleibt relativ ruhig», sagt der Journalist. Der Bahnhofplatz hinter ihm ist menschenleer. Dasselbe in Winterthur. «Zurzeit ist es auch hier noch relativ ruhig.»

Das Mitgefühl für einzelne Bevölkerungsgruppen kommt in der Corona-Krise in Wellen: Mal sorgen sich alle um das überlastete Pflegepersonal, dann um die eingesperrten Altersheimbewohner, die Wirte, die Büezer. Jetzt sind die Jungen an der Reihe. Für sie scheint die Zuneigung sogar noch etwas stärker zu sein als für die anderen, zumindest beim SRF. «Gredig direkt», «Tagesschau», «Echo der Zeit», «10 vor 10», «Tagesgespräch», «Arena» – alle Sendungen hatten diese Woche plötzlich ein Herz für die Generation, die den Partyentzug offenbar nicht mehr wehrlos hinnehmen will.