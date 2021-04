Jugendkrawalle in St. Gallen – Stadtpräsidentin Pappa: «So etwas geht nicht!» Nach den Ausschreitungen vom Freitag hat die Stadt St. Gallen an einer Medienkonferenz informiert. Laut der Stadtpräsidentin sind wenige Chaoten für die Randale verantwortlich.

Hunderte Jugendliche versammelten sich am Freitagabend in St. Gallen. Es kam zu Ausschreitungen. Die Polizei setzte Tränengas und Gummischrot ein.

Die Krawalle in der St. Galler Innenstadt in der Nacht auf Samstag sind laut Aussage von Stadtpräsidentin Maria Pappa (SP) auf eine kleine gewaltbereite Gruppe Jugendlicher zurückgegangen. Ein Grossteil der Jugendlichen habe sich friedlich verhalten, sagte Pappa am Samstag vor den Medien. «Leider gab es auch solche, die Gewalt ausüben wollten. Diese Chaoten müssten nun zur Rechenschaft gezogen werden. Es gebe Nulltoleranz, bei allem Verständnis für die aktuell angespannte Situation rund um die Coronavirus-Pandemie. Denn: «So etwas geht nicht!»

Man müsse sich jedoch hüten, alle Jugendlichen in den «gleichen Topf zu werfen». Pappa hielt fest, der Ärger gegenüber der Polizei sei aus ihrer Sicht nicht gerechtfertigt. Die Polizei würde lediglich die Massnahmen durchsetzen. «Und Gewalt gegen die Polizei ist völlig daneben.» Es gelte nun Ruhe bewahren, überlegen, und dann handeln. St. Gallen und auch keine andere Schweizer Stadt dürften zum Zentrum für jugendliche Gewalt werden.

Ralph Hurni, Kommandant der St.Galler Stadtpolizei, sprach von Stein- und Pyrowürfen auf Polizisten. Insgesamt wurden 21 Personen verhaftet, 16 davon mit Schweizer Nationalität. Von den 21 Verhafteten seien sechs aus der Stadt und 13 aus dem Raum Ostschweiz. 33 Personen seien der Stadt verwiesen worden.

Langer Polizeieinsatz

Zuvor hatten sich Jugendliche am Freitagabend in St. Gallen auf dem Roten Platz getroffen, einem beliebten Treffpunkt in der Stadt. Gegen 21 Uhr eskalierte die Lage ein erstes Mal. Gewaltbereite Jugendliche griffen am Rand der Altstadt Polizisten an, die Polizei antwortete mit Gummischrot.

Nachdem die Polizei die Menschenansammlung aufgelöst hatte, beruhigte sich die Lage vorübergehend. Gegen 22:30 Uhr wurden Polizisten aber erneut angegriffen und mit Molotowcocktails beworfen, und es kam zu Beschädigungen. Erst gegen 01:40 Uhr am Samstag war der Polizeieinsatz zu Ende.

Zwei Jugendliche seien bei den Auseinandersetzungen mit der Polizei verletzt worden. 19 Personen wurden für Abklärungen mit auf den Posten genommen.

Bereits vor einer Woche war es in St. Gallen nach einer illegalen Party zu Ausschreitungen und Sachbeschädigungen gekommen.

red/sda

