Widmer wandert ins Engelbergertal – St. Joder, der Teufel und die grüne Kuppe Unser Wanderer lernt ein reizvolles Stück Innerschweiz kennen. Eindruck machen ihm neben der Landschaft auch jahrhundertealte Kapellen und ein wundersamer Bilderzyklus. Thomas Widmer

Herrliche Bergkulisse: Die Kapelle Bettelrüti über dem Engelbergertal. Foto: Thomas Widmer

Bis ich auf meiner Wanderung die Kapelle St. Joder samt dem Wandfresko erreiche, dauert es eine gute Stunde. Und nun schön von Anfang an. Ich und Wanderfreund Ivan steigen in Grafenort aus dem Zug von Luzern nach Engelberg. Wir sind früh dran, es ist noch nicht mal acht, gut so, der Tag soll heiss werden.