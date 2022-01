Digitales an Zürcher Schulen – Stadt soll auch Sekschülerinnen Tablets abgeben Für einmal setzt sich die SVP im links-grünen Gemeinderat mit einem Vorstoss zu Computern an Schulen durch. Das missfällt hingegen dem Schulvorsteher Filippo Leutenegger. Ev Manz

Ab dem Schuljahr 2023/2024 sollen alle Sekschülerinnen in der Stadt ein eigenes Tablet erhalten. Foto: Urs Jaudas

Die derzeitige Tablet-Praxis in den Stadtzürcher Schulen leuchtet vielen nicht ein: Nach der 6. Primarklasse geben die Kinder das Gerät ab, das ihnen die Schule zwei Jahre lang zur Verfügung gestellt hat. In der Sek teilen sie ein Tablet mit einem anderen Kind und sind vor allem auf ihren eigenen Laptop angewiesen, Bring Your Own Device (BYOD) heisst das. Damit soll nun Schluss sein. Für einmal können die SVP, namentlich Stefan Urech, jubeln.

Die Forderung, dass auch auf der Sekundarstufe auf das Schuljahr 2023/2024 hin jedem Kind ein Gerät zur Verfügung gestellt wird, ist für den SVP-Politiker absolut überfällig, die Kritik unverständlich. Seine Überspitzung sorgt im Gemeinderat am Mittwochabend für Lacher. «Es kommt mir vor, als ersetzten wir den Rechenschieber durch den Taschenrechner.» Er untermauert seine Motion gleich zweifach wortreich mit persönlichen Erfahrungen.