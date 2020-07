Wohnen in Zürich – Stadt Zürich beschränkt Business-Apartements Der Zweitwohnungsmarkt in Zürich wird stärker reguliert. Hotels bleiben von der strengeren Vorschriften in der Bau- und Zonenordnung allerdings ausgenommen. Martin Huber

Beim Lindenhof hat es laut einer Untersuchung der Stadt viele Zweitwohnungen. Foto: Urs Jaudas

Zweitwohnungen, Business-Apartments und Airbnb-Unterkünfte sind ein Dauerbrenner in der Zürcher Wohnbaupolitik. Linke und Grüne stören sich an solchen Wohnungen, weil sie ihrer Ansicht nach den normalen Wohnraum verknappen, die Mietpreise in die Höhe treiben und zu einer Verödung der Innenstadt beitragen.