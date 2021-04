Lösung im Manegg-Streit – Stadt Zürich gibt grünes Licht für Zwischennutzung Im Streit um den «Abriss auf Vorrat» ehemaliger Industriebauten im Zürcher Kreis 2 kam es zu einer Einigung. Tina Fassbind

Kann zwischengenutzt werden: Industriebau in der Manegg in Zürich Bild: Urs Jaudas

Der Zürcher Stadtrat André Odermatt hat sich mit den Grundeigentümer eines Areals in der Manegg getroffen, auf dem ab 2024 das neue Schulhaus Höckler gebaut werden soll. Laut einer Medienmitteilung vom Montag konnte der Vorsteher des Hochbaudepartements eine Änderung des gegenwärtigen Baurechtsvertrags mit ihnen aushandeln: Die ehemaligen Industriehallen an der Allmendstrasse 91 bis 95 sollen nicht abgerissen werden, sondern bis zum Beginn der Bauarbeiten am Schulhaus zwischengenutzt werden können.

Gegen diesen «Abriss auf Vorrat» regte sich Widerstand im Quartier. Das überparteiliche Komitee «Höckler» sammelte innert fünf Tagen über 2000 Unterschriften. Mit der nun erwirkten Vertragsänderung wurde auch dieses Referendum nicht eingereicht. «Damit ist das Risiko, dass das dringend benötigte Schulhaus verhindert wird, vorerst gebannt», teilt die Stadt mit. Die Forderung einer Zwischennutzung verstiess nämlich gegen den vom Gemeinderat beschlossenen Baurechtsvertrag.

Zusätzliche Kosten zu erwarten

Ein Teil der Gebäude muss trotzdem im Herbst für den Bau der Passarelle «Haspelsteg» weichen. Alle übrigen Bauten stehen nun für Zwischennutzungen zur Verfügung. Aufgrund der Etappierung des Rückbaus seien zusätzliche Kosten «in moderater Höhe» zu erwarten, heisst es weiter. Diese sollten jedoch mit den Erträgen für die Zwischennutzung aufgewogen werden.

Es sei ausserdem davon auszugehen, dass der anzupassende Vertrag nochmals vom Gemeinderat genehmigt werden müsse. Stadtrat Odermatt geht jedoch davon aus, dass dies kaum ein Hindernis sei, da der Rat die Umnutzung deutlich unterstützt.

