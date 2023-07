Zu alt für Schulhauskonzerte – Stadt Zürich kippt Schlieremer Chind

Martin von Aesch aus dem Programm Lehrkräfte in Zürich können gratis Schulhauskonzerte buchen. Mit den Zoo-Liedern des legendären Kinderchors ist jetzt aber Schluss. Weil der Sänger schon über 70 ist. Daniel Schneebeli

Martin von Aesch, Musiker und Autor, während einer Probe für sein Schulhauskonzert «Hallo, Frau Müller», das in der Stadt Zürich jetzt nicht mehr unterstützt wird. Archivbild: Dominique Meienberg

Kurz nach seinem 70. Geburtstag erlebt Martin von Aesch einen Frust. In einem freundlichen Mail bekommt er eine Einladung zum Kafi von Susanne Spreiter, der Leiterin Schulkultur in der Stadt Zürich. Grund: die Neuausrichtung der Schulhauskonzerte, die neben vielen anderen Interpretinnen und Interpreten auch von Martin von Aesch angeboten werden. In der Einladung der Stadt heisst es: «In diesem Zusammenhang ist auch die Frage des Alters unserer Musikerinnen und Musiker aufgetaucht.»