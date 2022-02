Panne bei Stadtkanzlei – Stadt Zürich patzt bei Rekurs – Basishilfe definitiv gestoppt Der Zürcher Stadtrat wollte gegen einen Entscheid des Bezirksrats rekurrieren. Doch er hat die Frist verpasst. Pascal Unternährer

Armut kam während der Pandemie auch im reichen Zürich zum Vorschein: Essensabgabe an der Langstrasse am

27. Juni 2020. Foto: Andrea Zahler

Das lernt jede Jus-Studentin und jeder Jus-Student im 1. Semester: Fristen einzuhalten ist im Rechtswesen sehr wichtig. Wird die Frist verpasst, kann man noch so recht haben. Es nützt nichts.

Ob der Zürcher Stadtrat recht hat oder nicht, wird nun unklar bleiben. Respektive: Es ist juristisch klar, dass der Stadtrat unrecht hat. Denn jetzt gilt der Entscheid des Bezirksrats.

Inhaltlich: Die Basishilfe für Bedürftige, eine Art alternative Sozialhilfe für Sans-Papiers, ist definitiv gestoppt. Der Stadtrat hatte 2 Millionen Franken gesprochen und wollte das Geld via reformierte Kirche und karitative Organisationen verteilen lassen. Das geschah auch im vergangenen Sommer und Herbst. Knapp 90’000 Franken wurden verteilt.

Doch es regte sich politischer Widerstand. Die FDP rekurrierte gegen das Vorgehen beim Bezirksrat, der ihr prompt recht gab. Es fehle eine gesetzliche Grundlage für diese wirtschaftliche Hilfe.

Rekurs wurde am 5. Januar abgesegnet

Am Freitag beichtete der Stadtrat in einer Mitteilung, dass er beschlossen hatte, den Bezirksratsentscheid vom 9. Dezember an die nächste Instanz zu ziehen, die Frist beträgt 30 Tage. «Die entsprechende Rekursschrift wurde für die fristgerechte Einreichung vom Stadtrat in seiner Sitzung vom 5. Januar 2022 verabschiedet», schreibt die Stadtregierung. Doch: Bei der Weiterverarbeitung des Beschlusses kam es in der Stadtkanzlei zu einem Fehler: «Die Rekursschrift wurde nicht fristgerecht der Post übergeben.» Daher blieb dem Stadtrat nichts anderes übrig, als den Rekurs zurückzuziehen.

Die Stadtschreiberin Claudia Cuche-Curti übernimmt gemäss Mitteilung die volle Verantwortung für die Panne. Sie hat eine externe Untersuchung in Auftrag gegeben.

Stadtrat will trotzdem weiterkämpfen

Die beteiligten Organisationen wie die reformierte Kirche seien informiert, das weitere Vorgehen werde nächste Woche kommuniziert.

Inhaltlich gibt der Stadtrat nicht klein bei: Er werde sich «weiterhin und mit Überzeugung im Rahmen seiner Möglichkeiten für eine bessere soziale Absicherung von bedürftigen Personen ohne Schweizer Pass einsetzen», schreibt er.

Pascal Unternährer ist Redaktor im Ressort Zürich Politik & Wirtschaft. Seit 2012 berichtet er vor allem über politische Themen aus der Stadt und dem Kanton Zürich. Zuvor war er 12 Jahre lang ausschliesslich beim Winterthurer «Landboten» tätig. Mehr Infos @pu20000

