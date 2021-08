Ausbau der Fernwärme – Stadt Zürich setzt beim Heizen weiter auf alte Technologie Das Fernwärmenetz soll in Zürich massiv ausgebaut und 330 Millionen Franken investiert werden. Kritiker warnen, die Technologie könnte bald überholt sein. Corsin Zander

Hier wird die Fernwärme durchgeleitet: Schacht beim Milchbuck. Foto: Dominique Meienberg

Mit dem Ziel der 2000-Watt-Gesellschaft vor Augen will die Stadt Zürich das Fernwärmenetz massiv ausbauen. Wärme, die in Kehrichtheizkraftwerken produziert wird, soll in grossen Schächten in der ganzen Stadt verteilt werden und die Wohnungen der Zürcherinnen und Zürcher heizen. Der Stadtrat plant, bis 2040 die Quartiere Wipkingen, Oberstrass, Unterstrass Aussersihl sowie die Gebiete Guggach und Sihlquai mit dem Heizkraftwerk Hagenholz zu verbinden.

Bereits im nächsten Jahr sollen die Bauarbeiten starten. Für das Projekt beantragt der Stadtrat insgesamt 330 Millionen Franken. Das Geld soll über die Jahre hinweg wieder zurück in die Stadtkasse fliessen, weil die Bezüger der Wärme dafür bezahlen. In den erschlossenen Gebieten rechnet man mit bis zu 70 Prozent der Haushalte, die sich dem Netz anschliessen.