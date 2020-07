Eine Spende an Bolivien – Stadtpolizei schenkt schusssichere Westen an rechtes Regime Ein pensionierter Stadtpolizist fädelt ein Geschenk von 500 Westen an die bolivianische Polizei ein. Dort ist inzwischen ein unzimperliches Regime an der Macht. Ruedi Baumann

Interimspräsidentin Jeanine Añez nimmt die Zürcher Schutzwesten entgegen, die in SBB-Containern angeliefert wurden. Screenshot: Estado de Bolivia

Dumm gelaufen, wird man bei der Stadtpolizei Zürich bilanzieren. 2017 konnte im polizeilichen Materiallager niemand wissen, was die Weltgeschichte mit dem bolivianischen Staat noch so alles vorhat. Als bei der Stadtpolizei noch der Alternative Richard Wolff an der Macht war und in Bolivien der indigene Sozialist Evo Morales, besuchten Verwandte eines pensionierten Stadtpolizisten aus Bolivien das Polizeimuseum und irgendwelche Grümpelkammern, in denen gerade 515 alte, kugelsichere Schutzwesten ausgemustert wurden.