Bezirksgericht Horgen – Stadträte und Behörden aufs Gröbste beleidigt und diffamiert Ein Mann aus Wädenswil hat Hunderte von Schmähschriften verschickt, um Personen zu schaden. Vor Gericht zeigte er Reue und entging einer unbedingten Haftstrafe. Daniela Haag



Das Bezirksgericht Horgen hat einen Mann wegen Verleumdung verurteilt. Archivfoto: Patrick Gutenberg

Er fühlte sich nicht ernst genommen und ungerecht behandelt. Deshalb hegte ein 56-jähriger Mann aus Wädenswil einen riesigen Groll gegen mehrere Behördenvertreter und Politiker. Ganz gezielt schwärzte er sie in Massenmails an, die er im beruflichen und politischen Umfeld breit streute. Er drang sogar in ihr familiäres Umfeld ein.

Speziell im Visier hatte er den inzwischen pensionierten Statthalter Armin Steinmann. Grobes Geschütz fuhr der Mann, ein Sozialhilfeempfänger, auch gegen Astrid Furrer, Wädenswiler Stadträtin für Soziales, auf. Tyrannisiert hat er weiter den für die Polizei zuständigen Stadtrat Jonas Erni und einen Stadtpolizisten.