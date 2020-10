Zürcher Gastronomie in der Krise – Stadtrat erlaubt warme Decken, aber keine Heizpilze In Zürich dürfen die Restaurants auch im Winter grosszügig draussen Tische aufstellen. Doch darüber hinaus wird den Wirten einiges verwehrt. Thomas Zemp

Die Stadt Zürich erlaubt künftig nur Decken und Schaffelle, damit sich Restaurantgäste in der Kälte etwas wärmen können. Heizpilze bleiben verboten. Foto: Dominique Meienberg

Das Fazit von Urs Pfäffli, dem Präsidenten der Stadtzürcher Wirte, fällt ernüchternd aus: «Wir haben nun eine gute Lösung für den kommenden Sommer, ob wir aber den Winter überleben, wissen wir noch nicht.» So kommentiert er die neuen Beschlüsse des Stadtrats zur Gastronomie in der Corona-Krise. Die Stadtregierung erlaubt den Wirten, ein Jahr länger, also bis Ende Oktober 2021, die ausgedehnten Aussenflächen vor ihren Restaurants kostenlos zu nutzen. Dies dürfen sie, seit sie ihre Lokale nach dem Lockdown wiedereröffnen durften. Das Bild auf den Plätzen und Trottoirs in der Stadt hat sich dadurch verändert – Zürich sieht seitdem grosszügiger und offener aus. Zudem hält der Stadtrat die Gebühren für die Benutzung des öffentlichen Raums tief, wie er am Freitagmorgen mitteilte.