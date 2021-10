Denkmalschutz in Zürich – Stadtrat stellt «Pyramide am See» unter Schutz Das markante Gebäude im Zürcher Seefeld gilt als wichtiger Bauzeuge. Heute ist darin eine Klinik eingerichtet. Ursprünglich war es ein Wohn- und Geschäftshaus.

«Überwindung des konventionellen Vertikalismus»: Der Bau des Zürcher Architekten Justus Dahinden wird unter Denkmalschutz gestellt. Bild: Dominique Meienberg

Die «Pyramide am See» im Zürcher Seefeld steht ab sofort unter Denkmalschutz. Der Zürcher Stadtrat hat zusammen mit den Besitzern entschieden, diesen wichtigen Zeitzeugen für die Nachwelt zu sichern.

Die Eigentümer wollen die «Pyramide am See» an der Bellerivestrasse 34 in nächster Zeit umbauen und renovieren. Ein konkretes Projekt liegt jedoch noch nicht vor, wie der Stadtrat am Mittwoch mitteilte. Klar ist aber, dass dieser Umbau nun in Zusammenarbeit mit Denkmalpflege und Gartendenkmalpflege realisiert werden muss.

Früher hiess es noch «Ferro-Haus»

Das bekannte Gebäude wurde von 1965 bis 1967 für die schwedische Firma «Ferrolegeringar» erbaut. Anfangs hiess es deshalb auch noch «Ferro-Haus». Neben den Räumlichkeiten der Firma gab es in der Pyramide auch luxuriöse Maisonette-Wohnungen.

Das markante Bauwerk unmittelbar neben der Seepromenade sorgte von Anfang an für Schlagzeilen. Diese Zeitung nannte es eine «Mischung aus Maya-Pyramide und Raumstation», der «Spiegel» bezeichnete es als «Rosthaufen am See».

Die Pyramide gilt als wertvoller Zeuge des wirtschaftlichen Aufschwungs der 1950er und 1960er Jahre. Der Zürcher Architekt Justus Dahinden wollte mit der futuristischen Form «die Überwindung des konventionellen Vertikalismus» in der Architektur erreichen. Sein Werk war nicht nur wegen seiner Form, sondern auch wegen der Wahl der Materialien aussergewöhnlich: Für die Fassade nutzte Dahinden Cor-Ten-Stahl, der zwar Rost ansetzt, damit aber eine Schutzschicht gegen Korrosion bildet.

