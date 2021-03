Wohnen in Zürich – Stadtrat zeigt, wie er günstige Wohnungen fördern will Wer auf seinem Grundstück eine höhere Ausnutzung beansprucht, verpflichtet sich, preisgünstige Wohnungen anzubieten. Nun wissen wir, wie das gehen soll. Hélène Arnet UPDATE FOLGT

Mitte Oktober 2020 gab es einen Run auf die preisgünstigen Wohnungen in der Siedlung Hornbach im Seefeld. Foto: Raisa Durandi

Als im Oktober 2020 die Stadt 125 preisgünstige Wohnungen im Seefeld ausschrieb, meldeten sich über 10’000 Interessierte. Das zeigt auf, wie gross das Bedürfnis in der Bevölkerung ist. Das wissen auch Stadt- und Gemeinderat. Einen Schritt in die Richtung zeigen am Mittwochnachmittag die Stadträte André Odermatt (SP) und Daniel Leupi (Grüne) auf.

Die Stadt will künftig bei Teilrevisionen der Bau- und Zonenordnungen und auch bei Sondernutzungsplanungen nur unter der Bedingung Mehrnutzungen erlauben, wenn sie mindestens auf der Hälfte auf der zusätzlichen Fläche preisgünstige Wohnungen erstellen.