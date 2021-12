Rote Zahlen in Zürich – Stadtzürcher Budget: Das sind die Knackpunkte Links-Grün fordert mehr Geld für Wohnungen und Pflege, Bürgerliche wollen die Ausgaben rigoros zurückfahren. Nächste Woche kommt es zum Showdown um Daniel Leupis Finanzpolitik. Martin Huber

Das Verwaltungszentrum Werd im Kreis 4, wo das Zürcher Finanzdepartement einquartiert ist. Foto: Melanie Duchene (Keystone)

Ein Budget mit tiefroten Zahlen präsentierte Finanzvorsteher Daniel Leupi (Grüne) im September. Für das kommende Jahr rechnet er mit einem Minus von 173 Millionen Franken, dies bei einem Aufwand von rund 9,5 Milliarden Franken. Auch in den Folgejahren erwartet der Stadtrat Defizite. Das Eigenkapital dürfte bis Ende 2025 von rund 1,2 Milliarden auf gegen 0,6 Milliarden Franken dahinschmelzen, was laut Leupi aber noch immer eine angemessene Höhe ist. Ein Sparpaket will er nicht schnüren, am Steuerfuss, der seit 2008 bei 119 Prozent liegt, nicht rütteln.