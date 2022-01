Volksinitiativen zum Wahlkampfauftakt – Stadtzürcher SVP will «goldene Fallschirme» zusammenkürzen Zum Wahlkampfauftakt nimmt die SVP mit Entschädigungen für Behördenmitglieder und Tempo 30 zwei emotionale Themen auf und lanciert dazu Volksinitiativen.

Will die «goldenen Fallschirme» für Behördenmitglieder weitgehend abschaffen: Der Stadtzürcher SVP-Präsident Mauro Tuena. Dafür lanciert die Partei, pünktlich zum Wahlkampf, eine Volksinitiative. (Archivbild) Foto: Alessandro Della Valle (Keystone)

Der Fall Rodriguez hat im vergangenen Sommer in der Zürcher Stadtpolitik für grosses Aufsehen gesorgt. Diese Zeitung hatte berichtet, dass der damalige Präsident Kreisschulpflege Uto, Roberto Rodriguez, sich auf eine Schulleiterstelle beworben hatte. Obwohl er freiwillig ging, kassierte er eine Abgangsentschädigung von 650'000 Franken.

Der Stadtrat kündigte daraufhin an, die Abgangsentschädigungen zu kürzen und legte einen Vorschlag vor. Dieser dürfte in den kommenden Monaten in den Gemeinderat kommen. Für die SVP sind die «goldenen Fallschirme» aber auch trotz angekündigter Kürzung noch viel zu grosszügig bemessen – und kommen viel zu vielen Personen zugute.

Nur noch für abgewählte Stadtratsmitglieder

In ihrer am Dienstag vorgestellten Volksinitiative will die SVP fast alle Behördenmitglieder von solchen Entschädigungen ausschliessen. Schulleiter, Ombudsleute, Datenschutzbeauftragte und Friedensrichter könnten bei einem Ja des Volkes also nicht mehr mit hunderttausenden von Franken aus der Stadtkasse rechnen.

Über 1000 Fragebögen seien ausgefüllt zurückgeschickt worden, sagte der städtische SVP-Präsident Mauro Tuena. Von den acht Punkten, die angekreuzt werden konnten, seien zwei mit Abstand am häufigsten gewählt worden: Tempo 30 auf Hauptverkehrsachsen und die hohen Abgangsentschädigungen.

Für beide Initiativen beginnt am Mittwoch die Unterschriftensammlung. Damit diese vors Volk kommen, muss die SVP je 3000 gültige innerhalb von sechs Monaten sammeln.

SDA/zac

