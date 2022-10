Bedroht Klimaschutz die Sicherheit? – Städtischer Krisenchef kritisiert E-Autos bei Polizei Die Stadt Zürich will den Fuhrpark ihrer Blaulichtorganisationen rasant umrüsten, um das Netto-null-Ziel zu erreichen. Das birgt laut Markus Meile «ein grosses Risiko».

Läuft nicht mehr, wenn der Strom ausfällt: Ein Elektroauto der Stadtpolizei im Einsatz. Foto: Gaetan Bally/Keystone

Markus Meile, der Stabschef der städtischen Krisenorganisation, warnt in der «NZZ am Sonntag» vor dem Plan der Stadt Zürich, die Fahrzeugflotten von systemrelevanten Dienstleistern komplett zu elektrifizieren. Wenn Polizei, Schutz und Rettung und VBZ-Busse nur noch fahren können, solange sie Strom haben, gehe man ein grosses Risiko ein. «Bei einem länger andauernden Stromausfall wäre die Grundversorgung so nicht mehr sichergestellt», wird Meile zitiert.

Schon heute wird laut dem Zeitungsbericht jedes zehnte Polizeiauto elektrisch betrieben, und dieser Anteil soll schnell grösser werden. Denn um das Klimaschutzziel netto null zu erreichen, das die Stimmberechtigten dieses Jahr angenommen haben, will die Stadt bis im Jahr 2035 alle ihre Fahrzeuge mit wenigen Ausnahmen durch solche mit alternativen Antrieben ersetzt haben.

Stadträtin Rykart bleibt dabei

Die grüne Stadträtin Karin Rykart, Vorsteherin des Sicherheitsdepartements, will trotz Meiles Kritik nicht von dieser Strategie abrücken, wie sie gegenüber der «NZZ am Sonntag» klarstellt. Sie verspricht, dass mit Blick auf eine Strommangellage Vorkehrungen getroffen würden, ohne aber Details zu verraten. Längerfristig will sie dieselbetriebene Notstromaggregate anschaffen, damit die Autos der Blaulichtorganisationen im Krisenfall nicht stehen bleiben.



