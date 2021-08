Vorentscheidung bei der FDP – Topfavorit Damian Müller will nicht FDP-Präsident werden Einer der zwei verbleibenden Anwärter für die Parteispitze sagt ab. Damit scheint das Rennen gelaufen – und die künftige Ausrichtung des Freisinns klar. Raphaela Birrer

Er will sich auf sein Ständeratsmandat fokussieren: Der Luzerner Damian Müller. Foto: Keystone

Er wäre für viele Freisinnige die bevorzugte Wahl gewesen: Der Luzerner Damian Müller gilt als konzilianter, pragmatischer Freisinniger, der im Ständerat den Dialog mit anderen Parteien sucht. Viele hofften, dass die Partei mit dem 36-Jährigen auch sozial wieder zusammenwachsen würde, nachdem das Klima zuletzt von internen Streitigkeiten geprägt war.

Doch Müller will nicht FDP-Präsident werden, wie er jetzt im Gespräch mit dieser Redaktion sagt. Was in den vergangenen Wochen geschehen sei, bezeichnet er als «massiven positiven Druck». Er sei von Parteimitgliedern aller Landesteile ermuntert worden, zum Rennen um das Amt anzutreten. «Dieser immense Zuspruch hat mich sehr berührt.»