Reform der AHV – Ständerat knausert bei Abfederung von Rentenalter 65 Der Ständerat will das Rentenalter für Frauen auf 65 Jahre erhöhen und dafür die Frauen einer Übergangsgeneration mit abgestuften Rentenzuschlägen entschädigen. Allerdings bleibt er weit unter den Erwartungen. Markus Brotschi , Janine Hosp

Fit ins Rentenalter: Künftig sollen auch die Frauen erst mit 65 pensioniert werden. Bild: Urs Jaudas

Ab wann müssen auch die Frauen bis 65 arbeiten?

Sozialminister Alain Berset vertritt im Namen des Bundesrats erneut eine Erhöhung des Frauenrentenalters auf 65 Jahre. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Der Ständerat hat mit 30 zu 12 Stimmen beschlossen, das Rentenalter der Frauen auf 65 Jahre zu erhöhen. Geplant ist, dass es in vier Schritten um je drei Monate erhöht. Der erste erfolgt ein Jahr nach Inkrafttreten der Reform . Die Vorlage geht nun an den Nationalrat, danach müssen die Differenzen zwischen den beiden Räten bereinigt werden. Die parlamentarischen Beratungen dürften rund ein Jahr beanspruchen. Da es danach zu einer Volksabstimmung kommt, wird die Vorlage bei einem Ja des Volkes frühestens 2023 in Kraft treten, allenfalls auch erst 2024. Der erste Erhöhungsschritt erfolgt demnach 2024 oder 2025. Rentenalter 65 für Frauen gälte dann ab 2027 oder 2028. Die AHV spart mit dem höheren Frauenrentenalter 1,4 Milliarden Franken pro Jahr. Wegen der Ausgleichsmassnahmen für die Übergangsgeneration dauert es aber mehrere Jahre, bis der volle Spareffekt eintritt.

Wie werden die Frauen für ein höheres Rentenalter entschädigt?

Wie grosszügig muss man sein? Das war bei diesem Punkt die grosse Frage. Vertreter und Vertreterinnen linker Parteien fanden, man müsse sehr grosszügig sein, nur so werde die Vorlage auch von der Stimmbevölkerung unterstützt. Die Bürgerlichen indessen legten Grosszügigkeit anders aus als sie. Am Ende musste der Ständerat zwischen acht Modellen entscheiden: Das Grosszügigste der Grünen Maya Graf wollte Frauen von 14 Jahrgängen einen Rentenzuschlag von 515 Franken zahlen, das bescheidenste Modell des Freisinnigen Damian Müller sechs Jahrgängen je nach Einkommen 50 oder 150 Franken. Der Rat entschied sich für das Modell von Peter Hegglin von der Mitte-Partei. Neun Jahrgänge erhalten demnach 150 Franken pro Monat, aber je nach dem, wann sie in Pension gehen, nicht den vollen Betrag. Diese Abfederung des höheren Rentenalters kostet maximal 420 Millionen Franken pro Jahr, was deutlich unter den vom Bundesrat vorgesehen 700 Millionen liegt.

Welche Zusatzeinnahmen erhält die AHV?

Die Mehrwertsteuer wird um 0,3 Prozentpunkte erhöht, was der AHV jedes Jahr rund 1 Milliarde Franken einbringt. Damit kann sie die Kosten, die aufgrund der zunehmenden Zahl der Rentenbezüger weiter steigen, zumindest für einige Jahre wieder decken.

Was springt für die Ehepaare heraus?

Die Mitte berät sich: Marianne Maret (VS), Pirmin Bischof (SO) und Charles Juillard (JU) kämpften vergeblich für höhere Ehepaarrenten. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Vergeblich beantragte die Mitte im Ständerat eine Erhöhung der maximalen Ehepaarrente, was der AHV jährliche Zusatzkosten von 650 Millionen Franken verursacht hätte. Heute beträgt die maximale Ehepaarrente 150 Prozent der maximalen Einzelrente, was zurzeit einer monatlichen Rente von 3585 Franken entspricht. Die Mitte-Fraktion hatte eine Erhöhung des Plafonds auf 155 Prozent beantragt. FDP und SVP stimmten jedoch fast geschlossen dagegen, die Linke enthielt sich.

Welche weiteren Neuerungen bringt die Reform?

Wer künftig über das ordentliche Rentenalter hinaus arbeitet, kann mit seinen AHV-Beiträgen die anstehende Rente aufbessern und allfällige Beitragslücken schliessen. Zudem wird der Rentenbezug flexibilisiert. Die AHV-Rente kann ab 63 vorbezogen werden und bis maximal 70 aufgeschoben werden.

Was sagen die Frauen zur Reform?

«Diese Vorlage ist nicht akzeptabel», schloss Maya Graf ihr Votum, Grüne und Co-Präsidentin von Alliance F. Brigitte Häberli-Koller (Mitte) hingegen findet es richtig, dass das Rentenalter der Frauen angehoben wird. Wie begründen die Ständerätinnen ihre Haltung? Jede Frau verdiene pro Jahr durchschnittlich 684 Franken weniger als Männer aus Gründen, die sich nicht mit Kriterien wie Ausbildung oder Position erklären liessen, sagte Maya Graf. Frauen könnten deswegen weniger Rente bilden. Sie beantragte dem Ständerat, dass das Geld, das die AHV bis 2030 durch das höhere Frauenrentenalter spart, den Frauen ab 50 Jahren zurückerstattet wird. Brigitte Häberli-Koller stösst sich zwar ebenfalls daran, dass die Frauen bei der Entlöhnung benachteiligt werden, will dies aber nicht mit dem Rentenalter verbinden. Sie will vielmehr in der gesamten Altersvorsorge die Voraussetzungen dafür schaffen, dass Frauen finanziell unabhängig werden. Gleichzeitig sollen sie auch im Beruf vermehrt Stellen mit Verantwortung übernehmen. «Sie müssen sich aber auch dafür bewerben», forderte sie. Letztlich bedeute Gleichstellung auch, dass Mann und Frau im selben Alter in den Ruhestand treten würden.

Warum braucht es die Reform?

Die laufende Revision AHV-21 ist in Teilen eine Neuauflage der Reform, welche das Stimmvolk 2017 abgelehnt hat. Wenn die AHV nicht reformiert wird, ist der AHV-Fonds spätestens im Jahr 2034 leer. Dies vor allem wegen der steigenden Lebenserwartung und weil viele geburtenstarke Jahrgänge pensioniert werden. Deshalb nimmt das Parlament nach mehreren gescheiterten Versuchen erneut einen Anlauf. Bei dieser Reform geht es lediglich darum, die Situation mittelfristig zu stabilisieren.

Handlungsbedarf besteht aber auch in der zweiten Säule, der beruflichen Vorsorge. Aufgrund der sinkenden Zinsen und der steigenden Lebenserwartung werden die künftigen Pensionierten tiefere Rente erhalten. So wird sich der Nationalrat noch dieses Jahr der Reform der zweiten Säule annehmen. Geplant ist unter anderem, den Umwandlungssatz von heute 6,8 auf 6 Prozent zu senken und dadurch die Umverteilung des Ersparten der Erwerbstätigen zu den Pensionierten abzubremsen.