Sessionseröffnung mit Schweigeminute – Standing Ovation für den Botschafter der Ukraine Gegen den Widerstand der SVP verurteilt der Nationalrat den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Markus Brotschi

Der Botschafter der Ukraine in der Schweiz, Artem Rybchenko, bedankt sich für den Empfang im Nationalrat. Bild: Alessandro della Valle/keystone-sda.ch

Während die eidgenössischen Räte in den nächsten drei Wochen über mehr oder weniger wichtige Vorlagen debattieren, rollen in Kiew russische Panzer ein. Freude darüber, dass das Parlament wieder ohne Masken und Plexiglasscheiben tagt, kommt keine auf. Die Frühlingssession beginnt im Nationalrat mit einer Schweigeminute für die Opfer des russischen Angriffs.

Auf der Tribüne des Nationalrats verfolgt der ukrainische Botschafter in der Schweiz, Artem Rybchenko, die Debatte über eine offizielle Erklärung zum Krieg. Er wird mit einer Standing Ovation begrüsst. Zur Debatte steht eine Erklärung der grossen Kammer, mit welcher der Angriffskrieg Russlands aufs Schärfste verurteilt und ein sofortiger Waffenstillstand gefordert wird. Der zweite Teil der Erklärung, in dem der Bundesrat zur vollständigen Übernahme der EU-Sanktionen aufgefordert wird, ist zu diesem Zeitpunkt bereits obsolet, weil der Bundesrat diesen Schritt kurz zuvor beschlossen hat.

Erklärungen einer Ratskammer sind im Schweizer Parlament selten und werden vor allem bei aussenpolitischen Ereignissen von grosser Bedeutung abgegeben. Allerdings verfasste der Nationalrat in den letzten zwei Jahren zur Pandemie vier solche Erklärungen. Die letzte aussenpolitische Stellungnahme gab es 2018, als der Nationalrat ein Ende der Kriegsverbrechen in Syrien forderte. Adressat solcher Erklärungen ist in der Regel vor allem die Öffentlichkeit in der Schweiz, die von den politischen Behörden eine Stellungnahme erwartet.

«Nicht Business-Hub der russischen Elite werden»

Eine solche hielt die SVP am Montag jedoch nicht für nötig. Den Schweizer Bürgerinnen und Bürgern müsse nicht erklärt werden, wie sie diesen Konflikt zu beurteilen hätten, sagte Gregor Rutz. Die SVP verurteile die Kriegshandlungen ebenfalls, jedoch müsse gerade jetzt die Maxime der Neutralität im Vordergrund stehen.

Die SVP blieb mit dieser Ansicht allein. Mitte-Präsident Gerhard Pfister erinnerte daran, dass beim sowjetischen Einmarsch von 1968 in der Tschechoslowakei der damalige Bundesrat «mit der nötigen Klarheit und rasch» reagiert habe. Auch damals sei die Schweiz ein neutrales Land gewesen. Wirtschaftliche Sanktionen gegen den Ostblock habe sie selbstverständlich mitgetragen. So müsse es auch diesmal sein. «Die Schweiz darf nicht zum Business-Hub für die russische Elite und für die Finanzierung des Krieges gegen die Ukraine werden oder bleiben», sagte Pfister. Mit Zögern oder Abseitsstehen würde die Schweiz die russische Aggression nicht nur tolerieren, sondern auch finanzieren.

Dass der Nationalrat aus Zug, wo Rohstoffhändler und die Betreiberin der Gasleitung Nord Stream 2 ihren Firmensitz haben, sich für die vollumfängliche Übernahme der EU-Sanktionen aussprach, kam bei SP und Grünen gut an. Pfister erhielt Applaus von links bis zur FDP.

Auch bei FDP und Grünliberalen war die öffentliche Erklärung des Nationalrats unbestritten. Der menschenverachtende, brutale und durch nichts zu rechtfertigende Angriff durch Putin und seine Schergen müsse Konsequenzen haben, sagte Andri Silberschmidt (FDP). Die Linke forderte er auf, ihre Haltung gegenüber der Armee zu ändern. Wer bisher den Eindruck erweckt habe, die Gefahr gehe ausschliesslich von den angeblich bösen Amerikanern oder der Nato aus, müsse zur Vernunft kommen.

Der Nationalrat beginnt die Frühlingssession mit einer Schweigeminute, um der Opfer des Krieges in der Ukraine zu gedenken. Bild: Alessandro della Valle/keystone-sda.ch

Linke Rednerinnen drückten ihre Betroffenheit über die humanitäre Katastrophe aus. Es sei beelendend, Kindern den Krieg erläutern zu müssen, sagte die grüne Fraktionschefin Aline Trede. Die Schweiz müsse auf eine weltweite Abrüstung hinarbeiten und nicht in Wiederaufrüstung investieren. Zudem sei die Schweiz mit den zahlreichen Firmensitzen von Rohstoffhändlern Teil des Konflikts.

Kritik musste auch der Bundesrat einstecken. Wenn der Bundesrat so lange den Ernst der Lage nicht erkenne, müsse er sich fragen, wie er aussenpolitisch aufgestellt sei, sagte Tiana Moser (GLP). Der Bundesrat habe mit seinem Zögern bei der Übernahme der Sanktionen den Oligarchen vier Tage Zeit gegeben, ihre Milliarden abzuziehen, sagte SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer.

Einig waren sich alle von links bis rechts, dass die Schweiz offen für die ukrainischen Flüchtlinge sein müsse. Der Nationalrat stimmte der Erklärung mit 147 zu 41 Stimmen zu.

Markus Brotschi ist Bundeshausredaktor von Tamedia, Schwerpunkt seiner Berichterstattung ist die Sozial- und Gesundheitspolitik. Er arbeitet seit 1994 als Journalist und Redaktor. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.