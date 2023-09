Star-Cellist Kian Soltani – «Messi ist der Stürmer, aber er allein gewinnt keinen Match. Das ist auch bei mir so» Der 31-Jährige gehört zu den besten Cellospielern der Welt und tritt in der Tonhalle Zürich als Solist auf. Sein Weg dorthin: üben, üben, üben. Sein Instrument: so teuer wie ein Picasso. Ein Gespräch. Tim Wirth

Kian Soltani ist in der aktuellen Saison der Tonhalle «Fokus-Künstler» und spielt gleich mehrere Konzerte. Das Bild ist bei einer Probe Mitte August im Festspielhaus Bregenz entstanden. Foto: Daniel Ammann

Die Garderobe von Kian Soltani im Festspielhaus Bregenz erinnert an eine Gefängniszelle. Alles weiss. Eine kleine Dusche. Zwei Spiegel. Den Koffer mit seinem Instrument stellt der 31-jährige Star-Cellist nach der Probe in die Ecke. Er spielt auf der ganzen Welt – dieses Jahr jedoch sehr häufig in Zürich. In der aktuellen Saison ist er Fokus-Künstler in der Tonhalle.