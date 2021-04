Herzog und de Meuron in Zürich – Stararchitekten dürfen Hochhaus in Altstetten bauen Das Wohnbauprojekt beim Lindenplatz hat die erste Hürde genommen. Mit einer Ausnahmebewilligung in Sachen Lärmschutz. Martin Huber

So soll die auf 2024 geplante Überbauung beim Lindenplatz aussehen. Die Wohnungspreise sollen sich im mittleren bis gehobenen Segment bewegen. Visualisierung: Herzog & de Meuron

Tate Modern in London, Nationalstadion in Peking, Elbphilharmonie in Hamburg: Die Basler Architekten Jacques Herzog und Pierre de Meuron sind mit spektakulären Grossprojekten zu Stars der internationalen Architektenszene aufgestiegen.

Doch für die beiden Architekten geht es auch eine Spur weniger glamourös. Am Lindenplatz in Zürich-Altstetten plant das Duo eine neue Wohnüberbauung. Die bestehenden Mehrfamilienhäuser im Geviert zwischen der Badenerstrasse 682–690 und der Segnesstrasse 8–12 sollen abgebrochen und durch sechs neue Wohn- und Gewerbehäuser ersetzt werden – darunter ein 30-Meter-Hochhaus. 72 Wohnungen sind geplant, dazu Gewerbeflächen im Erdgeschoss und eine Garage mit 31 Autoabstellplätzen.