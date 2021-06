Unwetter in der Schweiz – Unwetter im Berner Oberland und am Zürichsee Nach der grossen Hitze entlud sich am Freitagabend ein Gewitter über Teilen der Schweiz. In Wädenswil hat ein Blitzeinschlag vermutlich zu einem Hausbrand geführt.

Blitze im Thurgau: Die Gewitterfront bewegte sich langsam vom Westen her in Richtung Osten. Video: BRK News

Im Berner Oberland gingen am Freitagabend heftige Gewitter mit Blitz und Hagel nieder Einen neuen Regenrekord verzeichnete Interlaken. Dort fielen laut Meteoschweiz innerhalb von 30 Minuten 42,1 Millimeter Regen. In Wädenswil am Zürichsee gingen innerhalb einer Stunde 57,6 Millimeter Regen nieder – der letzte Rekord wurde dort laut SRF Meteo im August 1994 gemessen mit 49 Millimeter Regen pro Stunde. Auf dem Uetliberg wurde laut Meteonews zudem eine starke Sturmböe mit 106 km/h gemessen.

In Frutigen regnete es ebenfalls intensiv. Es fielen innerhalb von 10 Minuten 15,7 Millimeter Regen. Lokal waren die Gewitter von heftigem Hagel begleitet. Gleichzeitig ging die Temperatur von 27 auf 17 Grad zurück. In Brienz wurde die stärkste Böe mit 86 km/h gemessen. Insgesamt zählte Meteonews in der ganzen Schweiz bis 23 Uhr 25'000 Blitze. Im Kanton Bern waren es 4500 gefolgt von Zürich mit rund 3500 Blitzen.

Die Rekord-Regenmenge in der Region Interlaken hat die Feuerwehren auf Trab gehalten. Rund 80 Meldungen gingen wegen des Unwetters bei der Polizei ein. Die heftigen Niederschläge führten vor allem zu Wassereinbrüchen in Kellern, wie die Berner Kantonspolizei am Samstagmorgen auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte.

Später zog das Gewitter gegen Osten, wobei das Unwetter in der Gemeinde Filzbach GL zu einem Stromausfall führte, wie Leserreporter bei diversen Medien berichteten. Im Lauf der Nacht beruhigte sich die Lage.

Wie gross teilweise die Hagelkörner im Kanton Bern waren, zeigt folgender Tweet:

Hausbewohner in Wädenswil evakuiert

Vermutlich durch Blitzschlag geriet am Freitagabend in Wädenswil ein Mehrfamilienhaus in Brand. Es entstand ein Sachschaden von über 100'000 Franken. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr rückte gegen 22.30 Uhr aus. Sie brachte die Flammen rasch unter Kontrolle.

Die Löschkräfte konnten verhindern, dass die Flammen auf das benachbarte Mehrfamilienhaus übergriffen. Die rund ein Dutzend Bewohner, die vom Hausbrand betroffen waren, mussten evakuiert werden. Für einige von ihnen musste eine neue Unterkunft organisiert werden, weil die Dachwohnung nicht mehr bewohnbar war.

Beim Brand in diesem Mehrfamilienhaus in Wädenswil ist hoher Sachschaden entstanden. Video: BRK News

Bahnlinie unterbrochen

Während einige Mieter wieder in ihre Wohnungen zurückkehren konnten, musste für einen Teil der Bewohner eine Unterkunft durch die Gemeinde organisiert werden. Wegen des Brandes musste die Bahnstrecke zwischen Wädenswil und Samstagern für mehrere Stunden unterbrochen werden.

Die Brandursache ist derzeit noch nicht geklärt. Sie wird durch Spezialisten des Brandermittlungsdienstes der Kantonspolizei Zürich untersucht. Die Polizei schliesst Blitzschlag als Ursache des Feuers nicht aus, wie sie weiter bekanntgab.

Am Samstag erwarten die Schweiz erneut Temperaturen bis 33 Grad. Getrübt wird die Sonne durch hohe Wolken und durch Saharastaub, wie SRF Meteo twitterte. Auf den Abend hin sind lokal Platzregen und Gewitter möglich.

SDA/red/sys

Fehler gefunden?Jetzt melden.