Feuerwehreinsatz in Kreis 11 – Starker Rauch wegen Kellerbrands in Mehrfamilienhaus An der Wehntalerstrasse ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen. Wegen der starken Rauchentwicklung werden die Bewohner nun auf Rauchgasvergiftungen untersucht.

Im Norden der Stadt Zürich brach im Keller eines Mehrfamilienhaus am Sonntagabend ein Brand aus. (Archivbild) KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

In einem Mehrfamilienhaus im Norden der Stadt Zürich ist am Sonntagabend in einem Keller ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte diesen laut den Rettungskräften löschen. In dem Gebäudekomplex an der Wehntalerstrasse im Stadtkreis 11 entstand allerdings starker Rauch in den Treppenhäusern.

Die Bewohnerinnen und Bewohner seien darum angehalten gewesen, in ihren Wohnungen zu bleiben und die Türen geschlossen zu halten, sagte ein Sprecher von Schutz & Rettung Zürich der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage. Angaben über Verletzte seien zunächst keine vorgelegen. Die Sanität würde die Bewohnenden auf Rauchgasvergiftungen kontrollieren.

Vom Brand respektive dem Rauch betroffen waren die Treppenhäuser von drei zusammengeschlossenen Mehrfamilienhäusern, wie der Sprecher weiter sagte. Im Einsatz standen demnach gegen 20 Feuerwehrleute sowie zusätzliches Personal des Rettungsdienstes und der Polizei.

Die Behörden waren gegen 20.15 Uhr wegen des Brandes alarmiert worden. Die Brandursache war unklar. Spezialisten der Polizei nahmen Ermittlungen auf.

SDA/sep

Fehler gefunden?Jetzt melden.