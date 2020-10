Erdbeben in der Ägäis – Grosse Schäden in Izmir und Samos Das Epizentrum des Erdbebens mit der Stärke 7 hat die Küstenregion in der Provinz Izmir gelegen. Mehrere Gebäude stürzten ein, teilten Behörden mit. UPDATE FOLGT

Ein Video zeigt einen Ausschnitt der Naturkatastrophe. Quelle: Adem Nakçi via Youtube

Ein starkes Erdbeben hat die türkische Ferienprovinz Izmir erschüttert. Mehrere Gebäude in der Küstenregion stürzten ein, teilten Behörden mit. In der gleichnamigen Provinzhauptstadt rannten Touristen auf die Strassen, berichteten Augenzeugen.

Auf Fernsehbildern waren grössere Staubwolken zu sehen, die über der Stadt hingen. Der Gouverneur von Izmir sagte in einem TV-Interview , bisher könne man keine genauen Informationen über Opfer machen. Das Beben hat sich Anadolu zufolge um 14.51 Uhr Ortszeit zugetragen.

Das Epizentrum lag nach Angaben der türkischen Katastrophenbehörde 17 Kilometer vor der Küste im Ägäischen Meer und hatte eine Stärke von 7,0. Andere Quellen berichten von einer Stärke von 6,6 habe

Menschen stehen um ein eingestürztes Gebäude in Izmir. Foto: DHA via AP/Keystone

Auch in Griechenland waren die Erschütterungen zu spüren. Die Erschütterungen waren bis nach Athen zu spüren. Auch soll das Beben griechischen Medien zufolge rund 30 Sekunden und damit sehr lang gebebt haben. Besonders betroffen ist die Insel Samos; dort gab es Berichte über Gebäudeschäden. Die Bewohner wurden aufgefordert, sich von den Küsten fernzuhalten.

In der Kleinstadt Vathy auf Samos ist es zu einem Tsunami gekommen. Griechische Fernsehsender zeigen Bilder von der überfluteten Küstenpromenade, wo das Wasser Autos wegschwemmte.

Das Deutsche Geoforschungszentrum (GFZ) in Potsdam informierte am Freitagmittag über das «schwere Erdbeben mit einem Tsunami». Nach GFZ-Berechnungen erreichten die Wellen Höhen von mehr als 1,5 Metern; sie könnten an der Küste womöglich bis zu drei Meter hoch auflaufen.



SDA