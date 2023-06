Gewinnen Sie ein VIP-Package – Stars in Town Musikgenuss auf der Piazza Grande der Deutschschweiz

Stars in Town auf dem Herrenacker in Schaffhausen ZVG

Zum 12. Mal jährt sich Stars in Town und präsentiert vom 2. bis 12. August 2023 ein vielseitiges Programm. Die legendären deutschen Punkrocker Die Toten Hosen sowie weitere Top Acts wie Zucchero, Simply Red, Rita Ora, Sido, Michael Patrick Kelly und viele mehr werden die Schaffhauser Altstadt zum Beben und die Herzen zum Schmelzen bringen. Mit Lichtprojektionen, einzigartige Walking-Acts und Lichtskulpturen wird die Altstadt inszeniert. Stars in Town bietet für die Besucherinnen und Besucher ein Gesamterlebnis vom Feinsten.

Die SonntagsZeitung verlost je 2 × 2 VIP-Packages inkl. Übernachtung für folgende Konzertabend:

Donnerstag, 3. August:

Zucchero, Gavin James, Joya Marleen

Freitag, 4. August:

Sido, SDP, Phenomden & The Scrucialists

Samstag, 5. August:

Rita Ora, Calum Scott, Zian

Donnerstag, 10. August:

Simply Red, Freya Ridings, Sam Ryder

Freitag, 11. August:

Michael Patrick Kelly, Tones and I, LEA

Samstag, 12. August:

Bligg, Adel Tawil, Bastian Baker

Der Preis beinhaltet je zwei Hospitality-Tickets mit separatem Zugang zur zweistöckigen Lounge mit bester Sicht auf die Bühne und Apéro riche an den Verpflegungsinseln. Ebenfalls inbegriffen ist eine Übernachtung im Doppelzimmer mit Frühstück im 4-Stern-Hotel Vienna House in Schaffhausen.

So nehmen Sie teil:

Per Telefon oder SMS (CHF 1.50/SMS oder Anruf)

Rufen Sie an (siehe unten stehende Telefonnummern) und teilen Sie uns Ihren Namen und Ihre Adresse mit oder senden Sie eine SMS an die Nr. 3113 mit unten stehendem Code, Ihrem Namen und Ihrer Adresse.

Datum / Telefon / SMS-Code

Do, 3.8.23: Tel. 0901 500 071 / SMS-Code: SZ1

Fr, 4.8.23: Tel. 0901 500 072 / SMS-Code: SZ2

Sa, 5.8.23: Tel. 0901 500 073 / SMS-Code: SZ3

Do, 10.8.23: Tel. 0901 500 074 / SMS-Code: SZ4

Fr, 11.8.23: Tel. 0901 500 075 / SMS-Code: SZ5

Sa, 12.8.23: Tel. 0901 500 076 / SMS-Code: SZ6



Per Internet: share-solution.ch/sz/leserangebot

Wählen Sie für die Teilnahme den Code analog dem SMS-Code aus.

Teilnahmeschluss: Mittwoch, 7. Juni 2023

Teilnahmebedingungen:

Mehrfachteilnahmen sind nicht zugelassen und werden vom Wettbewerb ausgeschlossen. Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit den Bestimmungen unter share-solution.ch/teilnahmebedingungen-tamedia einverstanden.