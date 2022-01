Gute Chancen auf Jobwechsel – Statt Angestellter ist er jetzt Personalchef Die Zahl der offenen Stellen in der Schweiz wächst so rasant wie fast nie in den letzten 50 Jahren. Viele nutzen das für einen Wechsel – mit Erfolg. Simone Luchetta

Michael Uebersax (43) kann in seinem neuen Job als Personalchef endlich ein Team führen. Foto: Dominique Meienberg

Michael Uebersax raucht der Kopf. Es ist der zweite Arbeitstag an seiner neuen Stelle, und er wird in einem straffen Programm in seine neue Tätigkeit als Personalchef bei der Verpackungsfirma Model AG in Weinfelden eingeführt. Trotz des anstrengenden Einstiegs ist er überglücklich, endlich etwas Neues anzufangen.

Der 43-Jährige war langjähriger Mitarbeiter in der Personalabteilung bei Swissport in Opfikon, der weltgrössten Servicegesellschaft für Fluggesellschaften und Flughäfen. Die Aviatikbranche sei faszinierend: «Aber eineinhalb Jahre Kurzarbeit machen etwas mit einem», sagt Uebersax.