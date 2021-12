Konrad Hummlers Memoiren – Statt über sein Scheitern als Banker schreibt er über seine Jugend Der ehemalige Wegelin-Chef erzählt in seinem Buch, warum er kein Linker wurde, sondern ein Rechter. Seine grosse Niederlage vor dem US-Gericht bleibt aussen vor. Jean-Martin Büttner

Der Prager Frühling machte ihn zum radikalen Antikommunisten: Konrad Hummler, Unternehmer und Publizist. Foto: Samuel Trümpy (13 Photo)

Er wird als geistreicher Plauderi beschrieben, der sich gerne reden hört in der Annahme, er habe der Welt eine Menge mitzuteilen. Ein Mann auch, der auf dem Höhepunkt seiner Karriere, das war in den Nullerjahren, das Bankgeheimnis verteidigte wie ein Menschenrecht. Und dabei die Steuerhinterziehung zum Dienst am Kunden uminterpretierte, verklärt zum Akt der Freiheit.

Konrad Hummler empfängt im Sitzungsbüro seiner Firma, einquartiert in einer klassizistischen Villa an der Museumsstrasse in St. Gallen. Dort hat er die M1 AG installiert, einen privaten Thinktank «für strategische Zeitfragen», wie er sich vage anpreist. Hummler präsidiert mit der Private Client Bank in Zürich auch wieder eine Bank, er präsidiert überhaupt einiges und sitzt in mehreren Verwaltungsräten. Dazu kommt sein Mäzenat für die Bach-Stiftung, die er mit dem Musiker Rudolf Lutz unterhält.