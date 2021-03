Havarie im Suezkanal – Stau auf Handelsrouten: In diesen drei Flaschenhälsen wirds jetzt eng Der Unfall auf der Seestrasse lähmt den Schiffsverkehr. Doch Shoppinglust und verstopfte Häfen bedrohen die Wirtschaft ebenso. Und nun spitzt sich auch noch ein Corona-Problem zu. Rita Flubacher

Hier gibts kein Durchkommen: Die Ever Given der Betreiberin Evergreen blockiert den Suezkanal. Foto: Twitter/AirbusSpace

Das Bild erinnert an ein Sandkastenspiel: Ein kleiner Trax buddelt Sand aus dem Wasser, wenige Zentimeter daneben ragt der gigantische Bug des Containerschiffs Ever Given in die Höhe.

So sieht es derzeit im Suezkanal aus. Noch immer hat sich das Schiff nicht bewegt und blockiert weiter den Verkehr durch den 152 Jahre alten Wasserweg. Die zuversichtlichen Worte der Kanalbehörden, dass man das Schiff in zwei Tagen wieder flottmachen könne, sind längst vom Wüstenwind verweht worden.

«Das kann noch Wochen dauern», erklärte ein Verantwortlicher der niederländischen Firma Smit, die sich auf die Bergung von Schiffswracks spezialisiert hat und vor allem bei Schiffsunglücken zum Einsatz kommt, am Mittwoch. Er verglich die Ever Given mit einem gestrandeten Riesenwal. Die Firma Smit soll nun den stählernen Koloss wieder in den Kanal zurückbringen.