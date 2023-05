Lange Wartezeiten am Flughafen Zürich – Stau bei der Sicher­heits­kontrolle wegen Personal­mangel Weil die Flughafenpolizei zu wenig Sicherheitsleute hat, müssen Fluggäste teils über eine Stunde anstehen. Jan Bolliger

Lange Warteschlangen prägten in den letzten Tagen das Bild am Flughafen Zürich. Foto: Sabina Bobst

Wer aktuell vom Flughafen Zürich aus in die Ferien fliegen will, hat am besten auch genügend Nerven und Geduld eingepackt. Die Schlangen vor der Sicherheitskontrolle reichten auch in der zweiten Stadtzürcher Ferienwoche teils bis in die Check-in-Hallen. «Ja, es kann an den Tagesspitzen zurzeit zu längeren Wartezeiten kommen», bestätigt Flughafensprecherin Bettina Kunz.